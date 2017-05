Caramel új klipje 360 fokban körbejárható

"A klip koncepciója tőlem származik, elég vizuális típus vagyok és a technikai újdonságok is nagyon érdekelnek. A virtuális valóságot ábrázoló 360 fokos technikát évek óta figyelem, a klip megvalósítása kapcsán rögtön ez ugrott be. Bogdán Balázs Balu már több klipemet elkészítette korábban, az Elzárt övezet című dalhoz is ő csinált izgalmas vizuális megfejtést" - mondta Molnár Ferenc Caramel az MTI-nek.Kitért arra, hogy tudomása szerint videokliphez még nemigen használtak mások sem élőben forgatott virtuális valóság technikát. Hozzátette: a 360 fokos megoldást koncertfelvételeken, stúdió sessionökön már látta alkalmazni, klipek közül pedig a Gorillaz legutóbbi kisfilmje, a Saturnz Barz annyiban más, hogy teljesen animációs."A klip jó részében motorozom, amikor írtam a dalt, már beugrott ez a fejembe, hiszen A zeniten túl arról szól, hogy amikor az ember kicsit besokall, akkor néha jó elmenekülni a világ elől az ismeretlenbe. A naplementében motorozás talán egyeseknek kicsit giccses, de szerintem ha a giccs körítése olyan, inkább egy ismerős érzést hoz elő bennünk. Van a klipben egy-két szürreálisabb jelenet is, például amikor felhők felett állok egy furcsa szerkezeten vagy amikor kitekintünk az űrbe. Nagyon izgalmas volt, hogy az élőben forgatott jeleneteket kellett összeilleszteni a számítógép által kreált virtuális térrel" - fejtette ki a Fonogram-díjas énekes-dalszerző.Caramel elmondta, hogy A zeniten túl című dalhoz (az operatőr Tokodi Gábor volt) hagyományos technikával is elkészítették a klipet, a 360 fokos verzió a számítógépen megfelelő netes sávszélességgel, VR szemüveggel, nagy felbontásban élvezhető a leginkább, akárcsak 4K okostelefonon.Az énekes A zeniten túl című számot A Dal 2017 showműsor-sorozat egyik februári adásában extra produkcióként adta elő először. A zenét és a szöveget egyaránt Caramel írta, a zenei producer Szakos Krisztián volt, a felvételen közreműködött a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Pejtsik Péter vezényletével."A dal az Elzárt övezettel együtt készülő új lemezem előfutárának tekinthető. Úgy néz ki, hogy a korábban tervezettnél hamarabb, már a nyáron megjelenik az anyag, nagyjából a Budapest Parkba július 28-ra tervezett koncertemre időzítve" - mondta az énekes az MTI-nek.A látványos új klip költségeit Caramel és stábja részben az NKA pályázatán nyert összeggel finanszírozta.