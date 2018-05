Cannes - Már nem a másság elfogadása a fő témája a homoszexuális témájú filmeknek

Átléptünk egy határt: végre már nem coming out filmek készülnek, és nem a homoszexualitás fájdalmas problémájáról beszélünk. Ez örömteli

Mintegy 15 játékfilm - kétszer annyi, mint a korábbi években - foglalkozik a homoszexualitással a 71. cannes-i filmfesztivál programjaiba meghívott több mint ötven mű közül, de a nézőpont megváltozott: már nem a másság elfogadása, hanem inkább annak hétköznapivá válása foglalkoztatja az alkotókat.- mondta a francia hírügynökségnek Franck Finance-Madureira francia filmkritikus, a cannes-i fesztiválon odaítélt Queer Palm (Meleg Pálma) nevű független, de a francia kormány által támogatott díj alapítója, amellyel a legjobb leszbikus, meleg, biszexuális vagy transznemű (LMBT) szereplőkről szóló alkotást jutalmazzák."Idén kétszer annyi LMBT film látható a fesztiválon, mint általában, nagyon változatos témákkal" - hangsúlyozta a kritikus.Az Arany Pálmáért versenyző filmek közül Yann Gonzalez francia rendező Un couteau dans le coeur (Kés a szívben) című thrillerének főhőse egy meleg pornófilmeket gyártó producernő (Vanessa Paradis), akinek egyik színésze gyilkosság áldozata lesz.Szintén a hivatalos versenyprogramban mutatták be a francia Christophe Honoré életrajzi ihletésű filmjét, a Plaire, aimer et courir vite (Tetszeni, szeretni és gyorsan futni) című alkotást, amely egy férfiak közötti banális szerelmi történetről szól az 1990-es évek AIDS sújtotta párizsi homoszexuális miliőjében.Wanuri Kahiu az első kenyai rendező, aki meghívást kapott Cannes-ba, az Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) című válogatásba.Rafiki (Barát) című alkotását Kenyában betiltották, mivel a helyi hatóságok szerint az alkotás "nyilvánvaló szándéka a leszbikusság támogatása", holott ez törvénytelen az országban. A rendezőnő ugyanakkor a cannes-i bemutatót követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két fiatal nő között szövődő szerelmi történeten keresztül Afrika örömteli oldalát szerette volna bemutatni filmjében.A belga Lukhas Dhont egy 15 éves, fiúnak született lányról készített játékfilmet, akinek az az álma, hogy világhírű balerina legyen. A szexuális identitás keresésén túl a Girl című film története elsősorban egy apa és gyereke közötti példás kapcsolat bemutatására helyezi a hangsúlyt.Sylvie Pialat francia producer, a Queer Palm idei zsűrielnöke úgy véli, hogy a homoszexualitás önmagában egyre kevésbé a fő témája az LMBT filmeknek.Alain Guiraudie francia filmrendező volt az egyik első, aki homoszexuális szereplőit teljes személyiségükben, és nem csak a szexualitásukon keresztül kívánta bemutatni. A zsűrielnök szerint idén azért van ilyen sok LMBT film Cannes-ban, mert a válogatás egyszerűen a valós életet tükrözi vissza.