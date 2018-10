Cannes-ban díjazták a The Terror című sorozatot

The Terror 1. évad



A The Terror első évada 1847-ben játszódik, amikor a Brit Királyi Haditengerészet flottája az északnyugati átjáró felfedezésére indul. Az expedíció minden rémálmot felülmúl, a legénység teljesen átfagyott, a készletek kifogyóban vannak, és a viszontagságos helyzetben már nem csak elemekkel, de egymással is harcba szállnak a fedélzeten az életben maradásért.

Az Év legjobb sorozat indulása díját nyerte el az AMC saját gyártású sorozata a cannes-i hétvégi Content Innovation Awardson.A díj azokat az innovatív tartalomgyártókat, forgalmazókat, és technológiai cégeket méltatja, akik a mai globális televíziós iparág teljes megreformálásán dolgoznak. A Digital TV és a TBI szervezésében létrejött díjátadón a szakma legnagyobb szereplői tették tiszteletüket, hogy bemutassák a legfrissebb alkotásaikat. A díjakat nagyra becsült filmes szakemberek és elismert újságírók ítélték oda.A The Terror díjnyertes első évada szerte világon az egyik legnépszerűbb drámasorozat lett, amit a kritikusok és a közönség egyaránt nagyon jól fogadott.A sorozat második évada a második világháború idején játszódik majd, főszerepben egy olyan rejtélyes kísértettel, ami egy japán-amerikai közösséget üldöz dél-kaliforniai otthonából a csendes-óceáni háború internálótáboraiba.Az antológia második részének alkotói Alexander Woo (True Blood) és Max Borenstein (Kong: Skull Island, Godzilla), utóbbi ötletgazdaként, előbbi showrunnerként jegyzi a produkciót.A 10 részes sorozat 2019-ben kerül az AMC képernyőire, melynek executive producerei Ridley Scott, valamint Dan Simmons, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert és Guymon Casady. Gyártói Scott Free, az Emjag Productions és az Entertainment 360, az AMC Studios-szal közösen.