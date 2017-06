Cáfolják, hogy újra a TV2 képernyőjén tűnhet fel Friderikusz

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a Bors úgy tudja, Friderikusz újra feltűnhet a TV2 képernyőjén.Ennek járt utána a Magyar Nemzet A lapnak a Friderikusz Produkció sajtósa azt közölte - hangsúlyozva, hogy a showman nincs is az országban -, a pletykákból semmi nem igaz, Friderikusz Sándor továbbra is vállalhatatlannak tartja, ami a TV2-ben folyik.

A változatlan körülmények kizárják az oda való visszatérést

– írta a lapnak a produkció munkatársa.Kevés olyan hangos botrány volt a hazai médiatörténelemben, mint a 2016. márciusi, amikor Friderikusz Sándor nyílt levélben mondott fel a TV2-nek. A műsorvezető épp az Összezárva Friderikusszal című nagy sikerű műsora folytatásáról szóló szerződés aláírása előtt állt, amikor napvilágot látott egy – később kiderült fals – információ, miszerint az újonnan induló Napló című műsor riportere lesz. A Pulitzer-emlékdíjas, Prima Primissima-díjas újságírónak azonban a csatorna bizonyos riportjai nem tetszettek, és közölte: a szakmai hitelét veszítené el, ha közösséget vállalna ezekkel a riportokkal és készítőikkel.Fridi döntése komoly érvágás volt a TV2-nek, hiszen neki kö­szönhette az egyik legmagasabb nézettséget hozó műsorát, ezért az új tulajdonos, Andy Vajna többször is telefonált a tévésnek, hogy jobb belátásra bírja, de nem járt sikerrel. Azóta több mint egy év telt el, és a médiaszakmában azt pletykálják, Fridi hajlik rá, hogy folytassa a műsort - írja a borsonline.hu