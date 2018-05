Búvárokkal szeretnék megtalálni a tóba hajigált dínólábnyomokat

Egy közeli tóba dobálták a dinoszauruszok mészkőben fennmaradt 200 millió éves lábnyomait egy utahi természetvédelmi terület látogatói.



A park igazgatója szerint az elmúlt fél év alatt vagy tíz nagyobb ősi raptorlábnyom tűnt el a parkból.



A Red Fleet állami parkban több száz ősi raptorlábnyom maradt fenn. Josh Hansen parkigazgató arról számolt be, hogy maga is szemtanúja volt, amikor egy fiatal köveket dobált a tóba, és mikor odaért hozzá, két dínóujjnyom volt még nála.



Sok dínónyom jól észrevehető a természetvédelmi területen, de akadnak kevésbé feltűnő nyomok is. A károk felmérése alapján az elmúlt fél évben nagyjából 10, körülbelül 8-43 centiméteres nagyságú dínólábnyom tűnt el.



A látogatók valószínűleg nem is vették észre, hogy milyen köveket dobáltak a tóba - mondta el a park szóvivője.



A kövek felkutatására búvárcsoport segítségét akarják kérni az illetékesek. Megelőzésként még több figyelmeztetést tesznek ki, amelyben a látogatókat arra kérik, hogy ne mozdítsák el a kődarabokat.



A manapság száraz és poros sivatagi területen egykor mocsár volt. A paleontológusok szerint a raptorok családjához tartozó dilophosaurusok lesben állva várták a szomjazó prédákat. Háromujjú lábuk nem fosszilizálódott, de Utahban úgy kezelik a nyomokat is, mintha megkövesedett maradványok lennének.



A rongálókat bűncselekmény miatt vonhatják felelősségre, bár egyelőre nem történt vádemelés.



2001-ben három tinédzsert állítottak a kiskorúak bírósága elé, mivel megrongáltak egy paleontológiai helyszínt a Red Fleet állami parkban. A parkban évente mintegy 300 ezer látogató fordul meg.