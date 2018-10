Büntetésből zongoráznia kell a sikkasztó tudományos kutatónak

Börtönbüntetés helyett nélkülöző idős embereknek kell zongoráznia egy elismert egyetemi kutatónak, aki a kutatási alapok pénzeiből sikkasztott az Egyesült Államokban.



A szokatlan ítéletet szerdán vette kézhez Alexander Neumeister neurológus, a Yale és a New York-i Egyetem volt munkatársa. A manhattani kerületi bíróság ítélete szerint Neumeisternek három éven át hetente kétszer egy órát kell zongoráznia különböző connecticuti helyszíneken élő, nélkülöző idős embereknek. A bíró azzal indokolta a döntést, hogy a bírósági dokumentumokból kiderült, Neumeister képzett zongorista.



A volt kutató júniusban tett beismerő vallomást arról, hogy a kormány által biztosított kutatási pénzekből lopott. Elismerte, hogy a New York-i Egyetemtől és más kutatási programok alapjaiból 87 ezer dollárt (mintegy 24,5 millió forintot) sikkasztott 2012 és 2014 között.



Az ellene indult eljárás során kiderült, hogy korábban a Yale Egyetemtől is lopott, ahol 2004. és 2010. között dolgozott, és akkor 76 ezer dollárt (21,4 millió forintot) kellett visszafizetnie. Ezt a korábbi esetet azonban a mostani büntetőeljárásban nem vizsgálták.



Az ügyész elmondta, hogy a kutató több mint 200 ezer dollárt (mintegy 56,3 millió forintot) keresett évente és a lopott pénzt is magára, családtagjaira és másokra költötte, repülőutakat, hotelszobákat és vacsorákat fizetett belőle.



Neumeister a bíróságon elmondta: részben azért lett neurológus és pszichiáter, hogy a hozzá közel álló, mentális betegségekben szenvedőkön segíthessen. Védője azzal érvelt mellette, hogy Neumeister tudományos munkásságával olyan kutatásokat felügyelt, amelyek a poszttraumás stressz-szindrómában (PTSD) szenvedők hatékonyabb kezelési módjaiban értek el eredményeket.



Az ügyvéd azonban nem tudott magyarázatot adni arra, hogy az elismert kutató miért sikkasztott.