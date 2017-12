Budapestre érkezett Joulupukki, az igazi finn Mikulás - galéria

Rénszarvasszán helyett a Finnair Airbus Embraer ERJ-190 típusú gépével érkezett Budapestre Joulupukki, az igazi finn mikulás. Joulupukki látogatása immár hagyomány: 16 éve minden december elején meglátogatja a magyar gyerekeket, idén először pedig – a nyilvános találkozók mellett – óvodákba, anyaotthonokba és árvaházakba is ellátogat a nagyszakállú.Délelőtt 11:30-kor landolt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Finnair Embraer ERJ-190-es gépe – Joulupukkival, az igazi finn télapóval a fedélzeten. A Joulupukki lappföldi otthonából, a sarkkörön túli, hóborította Rovaniemiből jött Magyarországra, hogy találkozzon a magyar gyerekekkel és megajándékozza őket minden jóval, ami a puttonyában lapul. Hosszú repülőútja után a budapesti és vecsési iskolák kisdiákjai és a magyarországi finn nagykövetség képviselői várták őt a repülőtéri betonon.A Joulupukki magyarországi látogatását a Finnagora, a budapesti Finn Kulturális intézet szervezi: ők segítenek a télapónak abban, hogy minél több helyen találkozhasson a gyerekekkel. Idén a Mikulás és manói ellátogatnak a magyar főváros mellet Veszprémbe és Ajkára, sőt a szomszédos Szlovénia fővárosába, Ljubljanába is. 2017-ben először már nemcsak azok a gyerekek és felnőttek találkozhatnak vele, akik el tudnak jönni a nyilvános rendezvényekre: a Mikulás több óvodába, anyaotthonba és árvaházba is elviszi a karácsony hírét a kicsiknek és a nagyoknak.A Budapesten és környékén élők december 6-án délután, a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban találkozhatnak a Télapóval és segítőivel. A Mikulás hat napot tölt Magyarországon, utána repül tovább a világ többi országába, hiszen a karácsony közeledtével egyre több kisgyereket kell meglátogatnia. Joulupukki részletes magyarországi programjáról a finnagora.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.A télapó az év többi részében a messzi északon, rovaniemi otthonában piheni ki a karácsony örömteli fáradalmait feleségével, a Télanyóval (vagy, ahogy a finn gyerekek nevezik őt, Joulumuorival). A tél közeledtével pedig ismét decemberi világkörüli utazására készül: míg ő elolvassa a megannyi levelet, amit a világ minden tájáról küldtek neki a gyerekek, addig segítői, a szorgos manók az ajándékok elkészítésével foglalatoskodnak. A nagy forgalom miatt a finn posta egy külön Joulupukki Postahivatalt tart fenn a sarkvidéken túli területen.