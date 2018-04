Budapesten lép fel Natalie Dessay

Tavaly megjelent Schubert-dallemezéről válogat budapesti fellépésén Natalie Dessay. A világhírű szoprán a szerdai Népszavának adott interjúban arról is beszélt, hogy egyre több prózai szerepet kap, de továbbra is távol tartja magát a teljes operaelőadásoktól.



Hangsúlyozta, ha a produkció minőségéről van szó, kérlelhetetlen. "Nem a szerep nagysága vagy presztízse érdekel, hanem a produkció minősége. A csapat: hogy akik az előadáson dolgoznak, tudják-e, mit miért csinálnak. A fejlődés lehetősége. Hogy mit hozunk létre közösen. Ezért is végeztem az operával" - fogalmazott a francia énekesnő, aki 2013-ban vonult vissza az operaszínpadtól. Felfogása szerint az opera ugyanis színház, márpedig a világ legtöbb színpadán szerinte ma nem ez a helyzet, a műfajban nagy csinnadrattával megölik a színészi játékot. Mint mondja, frusztrálja, ha az énekesek nem képesek a színészi játékra vagy nem is várják el tőlük.



Natalie Dessay készített már lemezt Michel Legrand sanzonénekessel, és mint a Népszavának elmondta, következő lemezén is francia dalokat énekel majd.



A Budapesti Tavaszi Fesztiválon - csütörtökön a Zeneakadémián - azonban klasszikus művekkel lép fel, Schubert művei mellett Debussy-dalokat és Gounod-áriát is énekel Philippe Cassard zongoraművész kíséretében.