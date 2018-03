Budapesten ad koncertet a SOJA

Budapesten ad koncertet az egyik legnépszerűbb amerikai reggae zenekar, a SOJA. A csapat július 11-én a Barba Negra Trackben lép fel - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a SOJA (Soldiers of Jah Army) több mint két évtizeddel ezelőtt, 1997-ben alakult középiskolai barátokból. A nyolctagú zenekart azóta kétszer jelölték Grammy-díjra, a közösségi médiában csaknem 4,5 millió követője van, YouTube-megtekintéseik száma átlépte a 300 milliót.



A SOJA-nak eddig nyolc stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi, a Poetry In Motion tavaly októberben. A stúdiófelvételek idejére a tagok újra együtt laktak és zenéltek, így minden energiájukat bele tudták adni a folyamatba. Három hónapot töltöttek a Charlottesville közelében található Haunted Hollow Studióban, közben órákat ücsörögtek a verandán, beszélgetve a zenéről és az életről.



A SOJA energikus és szenvedélyes koncertjeiről ismert, egyet már a magyar közönség is láthatott, három évvel ezelőtt a Sziget fesztivál A38 színpadán. Az elmúlt évtizedben átlagosan évi százhúsz koncertet adtak, és olyan együttesekkel turnéztak, mint a Dave Matthews Band, a 311 vagy az Incubus, a legnagyobb fesztiválokon léptek fel, köztük a Bonnaroo-n, a Hangout Festivalon, a Wakarusán, a Cali Roots-on, a német Summerjamen, a lengyel Woodstockon és az argentin Personal Festivalon.



A csapat tagjai: Jacob Hemphill (ének, gitár), Bobby Lee (basszusgitár), Ryan Berty (dobok), Patrick OíShea (billentyűs hangszerek), Ken Brownell (ütőhangszerek), Hellman Escorcia (szaxofon), Rafael Rodriguez (trombita) és Trevor Young (gitár, ének).



Júliusi budapesti koncertjükön a Barba Negra Trackben Sena, a Ghánában született népszerű énekesnő, az Irie Maffia frontasszonya lesz a SOJA vendége.