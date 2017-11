Budapest Airport: több mint 15 millió forint a SUHANJ! Alapítványnak

A Budapest Airport átadta a SUHANJ! Alapítványnak a szeptemberi jótékonysági futóversenyéből, a Runway Run nevezési díjaiból befolyt adományt. Az idei év több mint 6 millió forintos adományával, az elmúlt 3 évben összegyűjtött támogatás összege megközelíti a 16 millió forintot, amelyet az alapítvány elsősorban egy integratív edzőterem, a SUHANJ! Fitness kialakítására fordított.Idén ötödik alkalommal rendezte meg a Budapest Airport a Runway Run elnevezésű jótékonysági futóversenyt, amely Európa-szerte számos szempontból egyedülálló esemény: a résztvevők egy forgalmas nemzetközi repülőtér - a mindennapok során üzemelő - futópályáján mérettetnek meg. A versenyen a nemzetközi légiközlekedési szakma és a repülőtér partnerei, neves sportolók, politikusok és hírességek futnak együtt, illetve idén újdonság volt, hogy gyerekek számára kijelölt távon is volt lehetőség indulni. A szeptember elején tartott versenyen az indulók az egészségük mellett még egy jó cél érdekében állhattak starthoz: a Budapest Airport a nevezésekből befolyt összeg egy részével a SUHANJ! Alapítványt támogatja.A repülőtér és az alapítvány három éves együttműködése során a Budapest Airport összesen több mint 15 millió forinttal (50 ezer euróval) támogatta a SUHANJ! működését, amely összeget a közhasznú szervezet saját projektjei megvalósítására használta fel. Ezek között első helyen szerepel egy 2016 augusztusában megnyitott, akadálymentes, integratív edzőterem kiépítése és fejlesztése, amely az első olyan edzőterem Magyarországon, ahol mozgás, látás vagy értelmi sérült emberek együtt sportolhatnak ép társaikkal.

Ily módon a belvárosban működő sportlétesítmény a társadalmi integráció egyik fontos eszköze, amelyre - a visszajelzések szerint - nagy igény van mind a sérült, mind pedig az egészséges sportolni vágyók részéről. A SUHANJ! Fitness több mint 20 ezer vendégbelépést regisztrált az intézmény működésének első évében, a vendégek 20 százaléka valamilyen fogyatékossággal él. A közhasznú szervezet a mintegy 60 millió forint összértékű beruházást kizárólag magánadományokból valósította meg. Ehhez járul hozzá a Budapest Airport már 3 éve.Kam Jandu, a Budapest Airport kereskedelmi igazgatója elmondta: "Nagy öröm számunkra, hogy a Runway Run egyre népszerűbb nemcsak a futók, hanem a támogatók körében is: az évek során egyre több nagyvállalat fejezte ki szponzorációs szándékát a jótékonysági futóversennyel kapcsolatban. Ez azért is jó hír, mert azáltal, hogy egyre több vállalat támogatja a Runway Run megvalósulását, egyre nagyobb összeget fordíthatunk adományozásra."A kereskedelmi igazgató hozzátette, hogy a repülőtér üzemeltetője a hároméves együttműködés után is szeretné fenntartani a kapcsolatot a SUHANJ! Alapítvánnyal, hiszen a hátrányos helyzetű emberek integrációja mindannyiunk közös célja. A Budapest Airport és a SUHANJ! Alapítvány közös meggyőződése, hogy a sport segítségével a testileg, vagy értelmileg valamilyen módon akadályozott emberek kapcsolatokat teremthetnek, erősödik önértékelésük, motiváltabbá válnak, és így teljesebb életet élhetnek.