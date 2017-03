Brie Larson az első női amerikai elnökjelöltet alakítja

Az Oscar-díjas Brie Larson játssza el Victoria Woodhull, az első női amerikai elnökjelölt szerepét egy Amazonnál készülő filmben - értesült a The Hollywood Reporter.



Victoria Woodhull, aki 1872-ben indult az amerikai elnökségért, nőjogi aktivista és szüfrazsett volt, aki nem is szavazhatott az amerikai elnökválasztáson, mivel a nők csak 1920-ban kaptak szavazati jogot. Woodhull és húga 1870-ben egy radikális hetilapot is kiadott, és ők hozták létre az első nők által vezetett brókercéget is.



A Victoria Woodhull című film forgatókönyvét Ben Kopit írja az Amazon számára. Larson a producerek között is szerepel, Lloyd Braun, Andrew Mittman és Anne Woodward executive producer társaságában.



Larson a 2015-ben bemutatott A szoba című filmdráma női főszereplőjeként kapott Oscar-díjat. A színésznő jelenleg a Warner Bros. Kong: Koponya-sziget című filmjében látható a filmvásznon Tom Hiddleston oldalán. Áprilisban mutatják be Free Fire című akciókomédiáját, és elkészült már a The Glass Castle című drámája és a Basmati Blues című zenés vígjátéka is. Jövőre Marvel Kapitányt játssza a Bosszúállók új epizódjában, és ez a filmes karaktere külön produkciót is kap, amelyet 2019-ben láthatnak a nézők.