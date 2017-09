Brazil tangával győzi le lámpalázát Iszak Eszti - szexi fotók

- Csak a sloggi lézervágott brazil tangájában vagyok hajlandó felmenni a színpadra - avatott be személyes kulisszatitkaiba Iszak Eszti, akinek magabiztos kisugárzása is többek között ennek a kényelmes darabnak köszönhető. A csinos műsorvezető a népszerű fehérnemű márka fotózásán árulta el titkait, ahol igazi sloggi-lányként szexi, de mégis nagyon vidám és életteli képeken mutatta meg tökéletes alakját.Kényelmesen simul a testre, lazán szexi, a férfiak pedig megőrülnek tőle - a megfelelő fehérnemű kiválasztása minden nő életében fontos kérdés, így van ezzel Iszak Eszti is. A modell/műsorvezető a sloggi nagyköveteként dobta le a ruháit egy fotózás erejéig, és azt is elárulta, milyen fazonnal csábít a hétköznapokon, vagy épp a színpadon.- Nagyon boldog voltam, amikor megkerestek a felkéréssel, mert közel áll hozzám mindaz, amit a márka képvisel. Fiatalos, lendületes a stílus, amit abszolút a magaménak érzek. Szuper volt a fotózás, rengeteget viccelődtünk, és ez a hangulat a képeken is visszaköszön - mesélte Eszti, aki mindig odafigyel arra, hogy milyen fehérneműt visel, számára nagyon fontos, hogy kényelmes és szettjéhez passzoló legyen.- Imádom a színesebb bugyikat, így ügyelnem kell arra, ha egy áttetsző vagy fehér ruhát húzok, ne lehessen látni a fehérneműmet. Ebben az esetben egyértelmű jolly joker darab a testszínű fehérnemű, de a fekete is alapszín a fiókomban. Arra is ügyelek, hogy a melltartópánt soha ne villanjon ki - magyarázta a modell-műsorvezető, aki egy titkáról is lerántotta a leplet.- Fellépések, műsorvezetések és egyéb szereplések előtt elfog egy természetes lámpaláz. Azon kezdek el aggódni, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön. Ennek leküzdése ellen csak a sloggi lézervágott brazil tangájában vagyok hajlandó felmenni a színpadra, mert abban érzem a legmagabiztosabbnak magam. Tudom, hogy sehol nem fog bevágni, tökéletesen passzol az alakomra, kényelmes és teljesen láthatatlan a ruha alatt - árulta el Eszti.