Brad Pitt éveket várhat csillagászati gázsijára

A Z világháború Brad Pitt egyik legsikeresebb filmje volt, összesen 540 millió dollárt hozott. A folytatás előkészületben van - de tényleg csak előkészületben, mert a gyártó Paramount stúdió lemondta a bemutató időpontját, és nem is adott meg új dátumot.



A hírek szerint a film valamikor jövőre vagy két év múlva kerül a mozikba, tekintve, hogy még egy árva kockát sem forgattak le belőle. Az eredeti dátum eleve nagy kihívást jelentett volna, mert Tom Cruise új akcióhorrorja, A múmia lett volna az ellenfele a mozikban. A Z világháború 2-ről annyit lehet még tudni - amit eleve sejteni lehetett -, hogy teljesen átírják a forgatókönyvet, illetve David Fincher (Hetedik) szívesen megrendezné.



A múmia az év egyik legjobban várt filmje, mert átértelmezi a híres klasszikus alkotást, amely a Universal stúdió egyik legnagyobb sikere volt Hollywood fénykorában, ráadásul egy nő, Sofia Boutella alakítja a felébredő rémet. Cruise mellett Russell Crowe is felbukkan a filmben.



(The Mummy - hazai bemutató: 2017. június 8.)