Brad Pitt és Angelina Jolie 565 ezer euróval tartoznak egy francia tervezőnek

Brad Pittnek és Angelina Jolie-nak 565 ezer eurót (171,5 millió forintot) kell kifizetnie egy francia tervezőnek, akinek adósok maradtak provence-i kastélyuk kivilágításának megtervezéséért és kivitelezéséért - számolt be róla a The Guardian.A francia belsőépítésznő azért perelte be az időközben már elvált sztárpárt, mert nem fizették ki a munkáját, amelyet a 17. századi kastélyon végzett. Odile Soudant azzal is megvádolta őket, hogy vállalkozása a csőd szélére jutott, mivel nem rendezték azokat a számlákat, amelyek a kastély több millió eurós kivilágítási projektjével kapcsolatosak voltak.A megítélt összeg már tartalmazta a tervező hírnevén esett csorba miatt megítélt 60 ezer eurós (18 millió forintos) kárpótlást is.A tervező a brit napilapnak elmondta, azt remélte, hogy a dolgot bizalmasan lehet kezelni, és barátságosan rendezheti Pitt-tel.A Liberation francia lap szerdán bírósági a dokumentumok alapján azt írta, hogy Pitt és Jolie akkor szeretett bele az Aix-en-Provence közelében álló Miraval kastélyba, mikor egy helikopterről megpillantották a környék megtekintése közben.A szőlősbirtokkal körülvett kastélyhoz több száz hektárnyi földterület is tartozik Corrensben. A correns-i Miraval stúdióban vette fel 1979-ben a Pink Floyd a The Wall című albumát.

A sztárpár először bérelte a kastélyt, majd meg is vásárolták az amerikai tulajdonostól 45 millió euróért (13,6 milliárd forintért). Miután hat gyermekükkel beköltöztek, elkezdték az átalakítási munkákat, amelynek felügyeletével egy francia főtervezőt bíztak meg.A tervezőnő a Liberationnak elmesélte, hogy szabad kezet kapott Pitt-től az épületkomplexum világítási rendszerének kidolgozására.Mint mondta: 17 embert foglalkoztatott a projekt megvalósításában, köztük építészeket, tervezőket, világítási és akusztikai szakembereket.Két évvel később és a hírek szerint mintegy 25 millió euró (7,5 milliárd forint) ráfordítása után azonban az alvállalkozók késlekedési miatt még mindig nem fejezték be a munkálatokat.A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a késlekedés nem a világítási szakemberek hibája volt, és Soudant nem számlázott túl sokat.Mivel levelezésükben nem jutottak dűlőre egymással, Soudant perre vitte az ügyet. Azt is ki akarta vívni, hogy bár időközben egy korábbi munkatársa vette át a világítási projekt folytatását, ismerjék el tervezői munkáját.Hogan Lovells, Pitt védője a bíróság előtt kitartott azon álláspont mellett, hogy a kastély megvilágítási ötletei eredetileg ügyfelétől származtak.Válása után az egykori sztárpár úgy döntött, hogy befektetésként megtartják a kastélyt, amelynek birtokán bort és olívaolajat termelnek.