Botrányos újévi köszöntő Mariah Carey-től New Yorkból

Több millióan várták az újévet New Yorkban, és vele az énekesnő produkcióját. Ezt kapták:Az első dal még csak-csak működött, de a másodiknál kitört a káosz, zavartan igazgatta a ruháját, nem is titkolva, hogy az egész playback.A második számnál fél-playbacket kapott véletlenül (a technikusok, szervezők hibázhattak), és mivel playback volt megbeszélve, innentől tökéletesen összezavarodott. A harmadik szám meg már láthatóan nem is érdekelte.