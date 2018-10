Botrány nélkül zajlott le Banksy műveinek párizsi árverése

Az árverés előtt az aukciósház szakemberei gondosan átvizsgáltak minden egyes Banksy-tételt, nehogy a londoni aukción történthez hasonló botrány zavarja meg az eseményt. Az aukción végül egyetlen alkotás sem pusztította el önmagát, és az árak is az ésszerűség határán belül maradtak.



Az árverésre bocsátott Banksy-művek között három szitanyomat és egy kisplasztika szerepelt. A szitanyomatok a vártnál jóval magasabb áron, de együttesen is csak 120 ezer euróért (mintegy 40 millió forintért) keltek el. A rendőri megfigyelést kipellengérező kép, a Stop and Search 65 ezer euróért talált gazdára a becsült 30-35 ezer helyett, a Soup Can (Levesesdoboz) című Warhol-utánérzést 46 800 euróért adták el a várt 15-20 ezer helyett, míg a Queen Vic című szitanyomat, amely Viktória királynőnek a homoszexualitással kapcsolatos álláspontját figurázza ki, háromszoros áron, 11 700 euróért kelt el. Az ecsetet tartó fehér patkányt ábrázoló polipropilén szobor 1700 euróért talált vevőre.



Október elején nagy vihart keltett a művészeti világban a graffitiművész egyik alkotása, amely félig bedarálta magát a keretbe rejtett iratmegsemmisítővel az után, hogy 1,042 millió fontos (381 millió forint) áron elkelt. Banksy egyik leghíresebb művének akrilfestékkel készült reprodukciója egy szív formájú, piros léggömböt felengedő kislányt ábrázol.



A rejtőzködő bristoli művész, aki szerint az egész műnek meg kellett volna semmisülnie, akciójával a műkereskedelem eltorzulását kívánta bírálni. Feltételezések szerint Banksynek lehettek a teremben cinkosai, akik működésbe hozták a Lány léggömbbel önmegsemmisítéséhez szükséges gépezetet, esetleg maga Banksy indította be azt.