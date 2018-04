Borzongatás, dráma és szerelem - íme heti ajánlatunk, ha mozizna még a hétfő előtt

Senki sem tökéletes

Éjjeli napfény

Veszett vidék

Ghostland - A rettegés háza

Gerard beleunt az életébe. Éveken át a megbízhatóság és a tökéletesség felelőssége alatt görnyedni persze nem is könnyű, ezért egy szép napon fogja cókmókját, és elindul, hogy új életet kezdjen. Gâtinais tartomány déli részében talál újra magára, ahol vesz egy autószerelő műhelyt, és várja mit is hoz a jövő. Nem is sejti, hogy a műhellyel szemben lévő szálloda tulajdonosát, Barbarát tartogatja neki a sors, akivel lassan felépülő szerelmi viszonyba is kezd. Florence Quentin új filmjét visszafogott humora teszi bájos alkotássá, ám félő, hogy a moziból kifele jövet már a karakterek nevére sem emlékszik az ember.Katie elég durván allergiás a napfényre. Nappal az életét speciális ablakok mögött éli, mindennapjai orvosi vizsgálatok tömkelege, ám mikor eljön az este, beleveti magát az éjszakába: többnyire az állomáson gitározva. Egy nap felfigyel rá Charlie (akit Arnold Schwarzenegger fia, Patrick Schwarzenegger alakít), és már kész is a baj, szerelembe esnek. Ezután sok csudajó dolgot csinálnak együtt éjszaka, ám Katie eleinte nem meri elmondani Charlienak, hogy milyen beteg, majd mikor megteszi, a szerelem minden elsöprő erejével próbálják átvészelni a nehézségeket. A tini vámpírfilmek kliséinek, ilyen vámpírok nélküli módon történő felhasználására még nem volt példa, ám mindenképpen szükséges volt még egy film, mely felvezeti a tökéletes és örök szerelem toposzát. Vagy mégsem?A megtörtént események alapján készült film a 20-as évek Ausztráliájában játszódik. A megtört, megkeseredett háborús veteránhoz, Harryhez a helyi lelkipásztor javaslatára segítség érkezik. Ő Sam, a középkorú őslakos, akivel rövid időn belül úgy megromlik Harry kapcsolata, hogy Sam kénytelen önvédelemből lelőni a veteránt. Samre és feleségére ezután vérdíj kerül, a hajtóvadászat elkezdődik, és Samék nem menekülhetnek máshova, mint a sokakat felemésztő és ezer veszélyt rejtegető Ausztrál vadonba. A Veszett vidékkel egy kiváló Ausztrál westernt kapunk. Amellett, hogy hátborzongatóan lenyűgöző az a kiélt, végtelen sivatag ahol a film játszódik, jó képet kaphatunk az Ausztrália kolonizálás utáni időkről, az őslakosok jogainak tekintetében.Egy anyuka, két lányával új házba költözik. Vagyis nem újba, igazából ez egy örökség, egy ódon elhagyatott ház, mindentől távol a semmi közepén. Az első ránézésre is kísértet járta helybe már első éjszaka beletörik a bicskájuk, gyilkos rablók törnek be hozzájuk, és csak az anyuka lélekjelenlétén múlik életük. Az eseményeket ezután mindenki másként dolgozza fel, az idősebb testvér könyvet ír, a fiatalabbik viszont beleőrül a történtekbe. Ő rángatja vissza évekkel később nővérét a házba, hogy újra szembe nézzenek a múlt kísértő árnyaival. A film rendezője Pascal Laugier, aki a Mártírokat is jegyzi, tehát nem kell aggódnunk, hogy egy átlagos horror kapunk.