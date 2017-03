Börtön és drogháború testközelből

Belülről, élőben mutatja be a világ legbrutálisabb intézményeit és szervezeteit: egy hetet tölt egy texasi börtönben fegyencként, majd egy héten át a mexikói hadsereg katonájaként harcol a drogkartellek ellen. A BBC kamerái az embert próbáló kalandok minden percét rögzítették. Ezt a dokumentumfilm-sorozatot mutatja be március 4-én és 5-én 23 órakor a Spektrum Beépülve címmel.



Az alig több mint harmincéves brit Reggie Yates veterán tévésnek számít. A színész, műsorvezető és rádiós DJ nyolcéves korában debütált a képernyőn. Számos műsorában bizonyította, rajong a kihívásokért. Az afroamerikaiak helyzetét feltáró Race Riots USA vagy a felbomlott Szovjetúnió helyén élő oroszországi fiatalokat bemutató Extreme Russia című műsorok után Reggie Yates ismét merész kalandba vágott – rögtön kettőbe.



[pic]Először rabruhát öltve fegyenceként töltött egy hetet egy texasi börtönben. Az Egyesült Államok több embert börtönöz be, mint a világ bármely más nemzete, és az országon belül is a legtöbb rabot Texasban tartják fogva. Hogy megtapasztalja a büntetésvégrehajtás kemény világát, Reggie Yates ebben a börtönben töltött egy hetet fegyencként, narancssárga rabruhában. Együtt evett, aludt, dolgozott a fegyencekkel, és ismerte meg azt a világot, ahová soha többé nem térne vissza.



A narancssárga rabruhát később katonai egyenruhára cserélte, hogy egy hétre csatlakozzon a mexikói hadsereghez és annak drogharcához Acapulcoban. Minden nap az életét kockáztatva harcolt maga is sorkatonaként a tűzvonalban a mexikói drogkartellek ellen. Részt vett a kiképzésen, megismerte a fegyvereket és azokat az acapulcói negyedeket, ahová turista nem teheti be a lábát.