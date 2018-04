Bőrrákkal küzd Ali magyar származású ellenfele

A magyar származású ausztrál-brit Joe Bugner bejelentette, hogy bőrrák támadta meg a szervezetét. A 68 éves egykori bokszbajnok és színész orvosai szerint túl sokat napozott élete során, és emiatt 18 hónappal ezelőtt jelentkeztek nála először egészségügyi problémák. Bugner bőrén már megjelentek a betegség tünetei, az egykori nehézsúlyú világbajnok hosszú kezelések elé néz. - írja a BorsOnline

Az évek során a nap megsütött, mint egy darab húst.

kép: Képtelenség

- mondta a Sunnak Bugner betegsége kapcsán.A Szegedhez közeli Szőregen született Bugner pályafutása során kétszer is pontozással kapott ki Muhammad Alitól, és bokszolt Joe Frazierrel is. Színészként elsősorban Bud Spencer-filmekben nyújtott alakításai maradtak emlékezetesek, de szerepelt a Celeb vagyok, ments ki innen! ausztrál változatában is.