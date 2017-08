Borbás Marcsi: idén a sertés a grillszezon sztárja!

Az idei év grillszezonja elképzelhetetlen lenne a kiváló minőségű sertéshús nélkül, ezért az Agrármarketing Centrum médiakampányt indított a hús fogyasztásának ösztönzésére. A kampány keretében országos televíziók, rádiók és internetes oldalak mutatják be, miért is érdemes kiváló minőségű sertéshúst fogyasztani. A kampányhoz Borbás Marcsi televíziós személyiség, tévés szakács is csatlakozott.- Falun nőttem fel, nálunk mindennapi dolog volt, hogy sertéshús kerül az asztalra, így természetesen a főzés kultúrámnak egy alapköve a jó minőségű sertéshús - mondta el Borbás Marcsi, a "Gasztroangyal" című televíziós műsor házigazdája, miért vállalta el szinte első szóra az Agrármarketing Centrum felkérést, hogy a sertéspromóciós kampány arca legyen.A kampány elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a jó minőségű termékek fogyasztására, ugyanakkor fontos szempont a sertéságazat munkahelymegtartó erejének elősegítése is. A sertéshús kifejezetten egészséges táplálék, számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Nagyon értékes fehérjeforrás, és ásványianyag tartalma - például cink, szelén - is kiemelkedő. Jó tudni, hogy B1 vitamintartalma ötször magasabb, mint más húsféléké, ezen kívül kiváló B2, B6 és B12 vitaminforrás. A legtöbb vörös húsféléhez hasonlóan gondoskodik a szervezet vaskészletének utánpótlásáról is. A táplálkozási szakemberek szerint naponta 2-3 egység húst és húskészítményt érdemes fogyasztani. Ezen belül vörös húsokból - például marha-, sertés- és birkahúsból - összesen 8 dkg az ajánlott mennyiség. Egy egységnek felel meg 5-10 dkg hús (csont nélkül), vagy 3-5 dkg felvágott. Az Agrármarketing Centrum az ilyen akcióktól azt reméli, hogy a vásárlók tudatosan keresik majd a magas hozzáadott értékű, ellenőrzött és jó minőségű termékeket, amellyel a jelenleg mintegy 2,9 milliós sertésállomány növekedését és az ágazatban dolgozók helyzetét is elősegíthetik.