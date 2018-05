Boldog születésnapot Marie Fredriksson! - 60 éves a Roxette énekesnője

A Roxette a nyolcvanas évek közepétől adta ki lemezeit, de az igazi áttörésre várniuk kellett.A legenda szerint 1988-ban, a Svédországban tanuló cserediák, a minneapolis-i Dean Cushman vitt haza egy példányt a duó Look Sharp! című albumából, és rávette a helyi KDWB 101.3 FM rádiót, hogy játsszák le a The Look című dalt. A hallgatók pozitív visszajelzései után a műsorszerkesztő másolatot készített a dalból más adók számára is, és hamarosan nagy népszerűségre tett szert a dal. Ennek hatására döntött úgy az EMI, hogy az USA-ban is kiadja a The Look-ot.A zenekar sikerei mellett Marie családanyaként is példásan helyt állt. Két gyermeke született akiket közösen nevelt fel férjével, a popdalszöveg-író és zongorista Mikael Bolyos-sal.2002-ben egy baleset következtében derült ki a súlyos betegsége, agydaganatot diagnosztizáltak nála.Marie elcsúszott saját fürdőszobájában, és úgy beütötte a fejét, hogy agyrázkódást kapott,s ezért kórházba vitték. Ott derült ki, hogy sokkal nagyobb a baj.Sikeres műtétet hajtottak végre az orvosok, és az is kiderült, hogy a daganat rosszindulatú volt.Szerencsésen felépült súlyos betegségéből, ám a jobb szemére sajnos teljesen megvakult.A megpróbáltatások ellenére nem hagyta abba az éneklést.