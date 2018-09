Boldog születésnapot! Guy Ritchie 50 éves

Ma ötvenéves Guy Ritchie brit rendező, akinek már első mozifilmje, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső több elismerést kapott, és a mozipénztáraknál nagyobb bevételre tett szert, mint sok kollégájának teljes életműve.



1968-ban született Hatfieldben. Büszkén emlegeti munkás származását, és azzal is gyakran henceg, hogy soha nem járt filmiskolába. A legtöbb diplomával rendelkező filmes munkáját "nézhetetlennek és unalmasnak" tartja, véleménye szerint a brit filmipar kreativitás híján kong az ürességtől.



Diszlexiásként az erre szakosodott Stanbridge Earls School-ban tanult, ám tizenöt évesen kicsapták az iskolából. Kifutófiúként keveredett a film közelébe, majd hamarosan reklámfilmeket kezdett forgatni. A bevételből 1995-ben készítette első rövidfilmjét Nehéz eset címmel, amely már magán viseli az ikonikus rendező stílusának szinte összes ismertetőjegyét. 1998-ban nyolc hónap alatt vitte vászonra A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című akció-vígjátékot. Hosszú és nehéz út vezetett az ötlettől a megvalósulásig, mert hiába kopogtatott a brit filmipar befolyásos személyiségeinek ajtaján, mindenütt elutasították. Végül a PolyGram filmstúdió karolta fel, és néhány hónap alatt kiderült, hogy nem döntöttek rosszul: az alig másfél millió fontból készült alkotás minden idők harmadik legjövedelmezőbb brit filmje lett, Ritchie-t pedig kikiáltották a brit Tarantinónak. A történet London egyik legizgalmasabb negyedében az East Enden játszódik. Négy jó barát elhatározza, hogy ha törik, ha szakad, gazdagok lesznek. A fergeteges darabban fura és kétes karakterek tűnnek fel és el, miközben a pénznek és a címben szereplő fegyvernek is nyoma vész. A mozi olyan filmszínészek nevét tette világszerte ismertté, mint Jason Statham, Jason Flemyng, Dexter Fletcher, vagy a remek színészi képességeit felvillantó egykori futballsztár, Vinnie Jones.



2000-ben forgatta a Blöfföt, amelyben egy illegális bokszmeccs megbundázása és egy gyémántrablás szálai szövődnek össze. Szerepel benne ír-roma bokszoló, orosz ex-KGB ügynök és fegyverkereskedő, fejvadász és amerikai gengszter. Az amerikai hírességek közül a csapatában játszott Brad Pitt, Benicio del Toro, és az előző gárdából is visszatért Jason Statham, Jason Flemyng, valamint Vinnie Jones.



2000-ben feleségül vette Madonnát, közös gyermekük, Rocco, ugyanebben az évben érkezett. Rendezői tevékenységének középpontjába a popdíva került, és ez meglehetősen kedvezőtlenül hatott filmjeire. 2002-ben megszületett első mozifilmjük a Hullámhegy, amely címét megcsúfolva, megalázó bukás volt. Ritchie rendezői repertoárjától távol állt a témaválasztás, ráadásul a forgatáson Madonna körül állandósult a feszültség, mert nemcsak színészi képességeinek hiányával, hanem szeszélyivel is ingerelte a stábot. A filmet alig két hétig vetítették Amerikában, a brit mozik be sem mutatták, rögtön a videotékákban kezdték forgalmazni. Tarolt viszont a legpocsékabb filmeknek járó Arany Málna-díjak kiosztóján 2003-ban: hét jelölésből öt nyerte el az aranyozott műanyag málnát. A rendező és Madonna útjai, sorozatos botrányok után, végül 2008-ban elváltak.



Ritchie nem tudott egykönnyen kimászni a gödörből, amit következő filmje, a szintén gyengére sikerült Revolver is bizonyított 2005-ben. A krimi-drámát szinte állandósult főszereplője, Jason Statham próbálta elvinni a hátán, de ez még Ray Liotta társaságában sem sikerülhetett.



A Spíler Gerard Butler főszereplésével egy új korszak kezdetét jelezte. A legendás mesterdetektív, Sherlock Holmes és hű társa Dr. Watson története, Robert Downey Jr. és Jude Law főszereplésével, helyreállította hírnevét. A modern feldolgozás sokkal inkább hasonlít egy látványos akciófilmre, mint a szokásos, fordulatokkal teli nyomozós történetre.



A film külön érdeme, hogy a rendező otthonosan mozog a 19. század végének viktoriánus Angliájában is. Az első rész 2009-ben, a második, a Sherlock Holmes - Árnyjáték 2011-ben került a mozikba, és már beharangozták a harmadik folytatást is, amelyre egészen 2020-ig kell várnunk.



2015-ben Henry Cavill, Armie Hammer és Alicia Vikander remek alakításával készült egyik legjobb munkája, Az U.N.C.L.E. embere. Igazi retro akcióvígjáték, amelynek elődje egy hidegháborús sorozat, és a hangulatot még egy trabantos autósüldözéssel is tudta fokozni. A hullámzó minőségű Artúr király: A kard legendája, amelynek címszerepére Charlie Hunnamet szerződtette, Jude Law-t pedig a trónbitorló mondabeli hadvezér, Vortigern bőrébe bújtatta, a nagy várakozás ellenére újabb csalódást okozott, a Warner Bros. Stúdiónak pedig hatalmas veszteséget.



Az idén a Miramax kötött vele 30 millió dolláros szerződést a Toff Guys című gengszterfilmjére, amelyben egy angol drogbáró próbálja egy oklahomai milliárdos dinasztiának eladni az üzletét. A film bemutatásának még a várható időpontja sem ismert, de annyi bizonyos, hogy Ritchie a híresztelések szerint visszatér gyökereihez, és egy finomra csiszolt alvilági mesével lepi meg a rajongóit. Közben, 2019-ben még láthatunk tőle egy élőszereplős Aladdint, egy igazi Disney-klasszikust Ritchie stílusában újragondolva.



2015-ben újranősült, jelenlegi párja Jacqui Ainsley, angol modell, akitől három gyereke született.