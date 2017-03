Boldog harmóniában halad a csúcs felé Tenki Réka

Tenki Réka gyerekkora óta szenvedélyesen keresi a különböző szerepek mögött megbúvó kihívásokat - akár magánéleti, akár színpadi szereplésről legyen is szó, játszi könnyedséggel vesz minden akadályt. Vajon ez jellemzi őt élete minden területén? Réka, aki nemrégiben egy apró szereptől egészen a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválig jutott, egyszerre áll helyt színésznőként, anyaként, nőként és feleségként.Mielőtt feltennénk magunknak a kérdést, létezik arany középút az önmegvalósítás és a hétköznapi élet között? - vessünk egy pillantást Tenki Réka életére. A 30 éves fiatal tehetség nagy léptekben halad a nemzetközi karrier felé, miközben a többi anyukához hasonlóan 3 éves kislányával sétálgat a parkban délutánonként. Csányi Sándor felesége nemrég érkezett haza a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol az Arany Medvével díjazott Enyedi Ildikó, A testről és lélekről című filmje kapcsán került reflektorfénybe. A filmszerepnek köszönhetően Réka a Variety szaklap 10 legfigyelemreméltóbb tehetségének idei listájára is felkerült, amely óriási lehetőség. Ez a jelölés különösen megtisztelő és egyben inspiráló érzés számára, amely ha a későbbiekben további nemzetközi lehetőséget nyitna meg, bártan igent mondana rá. Fejtette ki Réka, aki erről bővebben az InStyle magazin most megjelent, áprilisi számában mesélt.

A vele született interjúból azt is megtudhatjuk, hogy az eddig elvállalt szerepei között milyen hasonlóságok vannak, és mi okozza számára a legnagyobb nehézséget abban, hogy mindig a legjobb formáját hozza. Természetességét, nőiességét az otthon látott példából meríti, de elárulta azt is, hogy mit tanult még a szüleitől, és ezt hogyan használja a mindennapokban, vagy miben változtatta meg az élethez való hozzáállását a gyerekvállalás, és hogyan tudja fenntartani a családi egyensúlyt. Az anyaság kérdésköréről a Dobó Katával készült címlapinterjúban is olvashatunk, aki ezen kívül a közösségi médiában való jelenlétéről, szépségről és annak elfogadásáról is beszél. A divathoz fűződő szenvedélyes rajongása kapcsán pedig Kata azt is elárulja, hogy mi az az alapdarab, amely egyik női szekrényből sem hiányozhat. Emellett aktuális színészi munkájáról, a Brazilok című filmről is nyilatkozik. További részletek az InStyle legújabb számában.