Böjt miatt támadják a magyar szépségkirálynőt - hetekig nem evett, íme az eredmény!

Gelencsér Tímeát 2016-ban Magyarország legszebb nőjévé választották, azóta többek között részt vett egy afrikai diplomáciai küldetésen, tanult az Egyesült Államokban színészetet, nemrégiben pedig a YouTube-on is videózni kezdett. Egyik videója azonban kiverte a biztosítékot az internetezők körében, Gelencsér ugyanis arról mesélt hosszú percekig, hogy mennyire jót tett neki egy olyan kéthetes méregtelenítő léböjtkúra, ami során egyáltalán nem vett magához szilárd táplálékot. - írja a BorsOnline A videó alatt a hozzászólók egy emberként kérték számon, hogy gyakorlatilag életveszélybe sodorta magát, és még rossz példát is mutat azoknak a fiataloknak, akik az ő módszerét követve szeretnének fogyni, illetve méregteleníteni. A szépség egyáltalán nem számított ekkora népharagra.

Aki nem próbálta ezt az egészet, az azt hiszi, hogy ez rossz dolog, ráadásul nem kell feltétlenül két hétig csinálni, és nem is akartam ráerőltetni senkire.

– kezdte a Borsnak a szépségkirálynő, aki a videó leírásában ki is emelte, hogy előzetes orvosi konzultáció nélkül senki ne kezdjen bele a kúrába, illetve 18 éven aluliaknak sem javasolja, hogy bevállaljon ilyesmit.– Nekem semmi bajom nem lett ettől, sőt csak jót tett, és ezért akartam ajánlani másoknak is, mert ha nekem jó, akkor biztosan nekik is. Én nem fogyni akartam, hanem méregteleníteni, és már egy 3-5 napos kúrával is el lehet érni eredményt. Én 14 napot csináltam, de volt, aki 28 napot böjtölt következmények nélkül, őket mégsem szidták. Mindenkinek úgysem lehet megfelelni, és nem tudom, miért pont én kerültem célkeresztbe – mondta Gelencsér.És íme a teljes vlogbejegyzés: