Bob Dylan dalokkal áll színpadra Hobo

Hobo (Földes László) eddigi fél évszázados életműve szinte valamennyi szövegét tartalmazza a most megjelenő Hobo Ludens című kétkötetes könyv.



A szerző csütörtökön Budapesten elmondta: októberben mutatja be új koncertanyagát, amelyet Bob Dylan dalaiból állított össze.



A könyvben benne vannak dalszövegeim és fordításaim, novelláim, más írásaim, színdarabok. Csaknem harminc éve Hobo Sapiens címmel jelent meg egy könyvem, a mostaniban ez és a többi kötet is benne van

- jelentette ki Hobo a sajtótájékoztatón.



Október 3-án a Nemzeti Színházban Lassú vonat címmel koncerten mutatja be műsorát, Bob Dylan klasszikus dalainak magyar fordításával.



Megjegyezte: a hazai zenésztársadalom lenézi Dylant, mondván, orrhangja van, szövegeit nem értik.



"Úgy gondolom, amit mestereinktől kaptunk, kötelességünk továbbadni. Dylan - Viszockij, Morrison és mások mellett - a mesterem, a koncerttel legalább a nyitott lelkű emberekhez eljuttatom fontos üzenetét a világról".