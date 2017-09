Bizarr temetkezési szokás nyomára bukkantak Izraelben

A hüllőket útravalóul adhatták a halottnak - írta a Jediót Ahronót című újság honlapja, a .Az Izraeli Régészet Hatóság (IAA) kutatói Jeruzsálemben, a Bibliai Állatkert szomszédságában, ahol a sziklába vájt járatban a halott mellett talált egyik ősi cserépedényben csontmaradványokat fedeztek fel.A Haifai Egyetemen megállapították róluk, hogy, melyeket az elhunyt mellé útravalóul helyeztek el.A kánaáni korszakból származó leletek rávilágítanak a bronzkori temetkezési szokásokra, melyek alapján élelemmel indíthatták el a halottakat túlvilági útjukra. Erre utalhat többek közt a datolyapálma- és mirtuszmagok, melyeket ugyanott találtak.Az ásatásokat 2014-ben, Jeruzsálem Malcha lakónegyedének kiterjesztésekor végezték a szakemberek a Refajim folyó völgyében, amely termékeny talajt kínált a négyezer éve, a kánaáni korszakban ott letelepülő népeknek.Abban az időben két lakott település is lehetett a környéken, két templom és több temetkezési hely, amelyek feltárása bepillantást enged az egykor élt emberek életmódjába és szokásaiba.Az érintetlenül megtalált sír edényeinek tartalmát a Tel-Aviv-i Egyetem tudósai megvizsgálták és datolyapálma-, valamint mirtusznyomokat találtak rajtuk. Ezek a növények nem tartoznak a hely természetes élővilágába, jelenlétük földművelésre utal.A datolyapálma ebben a korban a régészek szerint a termékenységet és az ifjúságot is szimbolizálta, ezért is ültethették el őket ezen a vidéken.