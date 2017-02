Birminghamben adta utolsó koncertjét a Black Sabbath

Bölcsőjében, az angliai Birminghamben adta utolsónak mondott koncertjét a hard rock királya, a Black Sabbath brit heavy metal együttes, csaknem kerek fél évszázaddal a megalakulása után.



A 16 ezer férőhelyes Genting Arénában szombat este tartott búcsúkoncerten a négy alapító tag közül három volt jelen, Tony Iommi (68) vezető gitáros, Ozzy Osbourne (68) énekes és Geezer Butler (67) basszusgitáros, hozzájuk Tommy Clufotes dobos és Adam Wakeman billentyűs csatlakozott.



A közép-angliai iparvárosban, ahol a banda az 1960-as évek végén megalakult, két koncertet is adott az együttes a The End elnevezésű búcsúturné befejezéseként. A 2016 januárjában indított, és 80 koncertből álló világturné részeként Budapesten június 1-jén léptek fel.



Ozzy Osbourne, az együttes frontembere a birminghami koncert előtt a BBC-nek elmondta: főleg arra büszke, hogy együttesét "nem valamiféle mogul alapította", "egyszerűen ott volt négy fickó, aki azt mondta, legyen egy álmunk - ami aztán megvalósult".



Az énekes szólózenészként folytatja pályafutását. A gitáros Tony Iommi a BBC-nek nyilatkozva sejteni engedte, hogy a zenészek nem maradnak tétlenek, nem zárta ki, hogy alkalmanként összeállnak egy-egy koncertre, esetleg albumra is, de világturnéra már biztosan nem indulnak.



Az 1968-ban Polka Tulk Blues Band néven alakult zenekar különféle összetételekben lépett fel, az évtizedek során összesen két tucat zenész váltotta egymást. Ozzy Osbourne újra és újra komoly drog- és alkoholproblémákkal küzdött, és legutóbb elismerte, hogy szexfüggő is.



A búcsúkoncertet egy héttel azután tartották, hogy 68 évesen tüdőrákban meghalt Geoff Nicholls, az együttes egykori billentyűse.



Az 1970-es években megjelent nagylemezeivel a Black Sabbath az egyik legelső és legnagyobb hatású heavy metal együttes lett, azóta több mint 100 millió példányban keltek el lemezei a világon. Az MTV a legnagyobb metálegyüttesnek választotta őket 2008-ban.