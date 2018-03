Bihari Alexandra első magyarként vehet részt a legrangosabb arablovas díjátadó gálán

Első magyarként Bihari Alexandra is meghívást kapott az arablovas világ legnívósabb díjátadó gálájára, Los Angelesbe. A 24 éves lány több nemzetközi sikere miatt esélyes a zsoké-jelölt elismerésre, az első három helyezésben ugyanis már benne van.



Az Oscar-gála színpadára léphet első magyar lovasként a tehetséges Alexandra április 6-án, hiszen az elmúlt egy évben több nemzetközi sikert tudhat maga mögött. Tavaly nyáron elképesztő győzelmet aratott Rómában a zsoké-jelöltek részére rendezett világbajnokságon. Abu Dhabiban pedig többször is megmutathatta tehetségét: novemberben az olasz fővárosban elért első helyezés miatt indulhatott az Egyesült Arab Emírségek versenyén. Decemberben pedig 40 és 80 kilométeres, januárban nemzetközi 120 kilométeres távlovas, februárban pedig 100 kilométeres versenyt teljesített.



- Már az is fantasztikus érzés, hogy részt vehetek a nagyszabású díjátadón, amelyet a Sheikh Mansoor arablovas fesztivál keretein belül szerveznek meg. Arról nem beszélve, hogy a három legjobb zsoké-jelöltek között állhatok egy színpadon. Nem először hívtak meg az év egyik legkiemelkedőbb eseményére, már harmadjára mehetek, ám eddig csak vendégként invitáltak. Tavaly még álmaimban sem gondoltam volna, hogy idén már a jelöltek között tudhatom magam. Ebben az évben főként a római győzelem miatt kaptam a meghívást. Felemelő érzés lesz a nemzetközi arablovas világ legeredményesebb alakjaival a vörös szőnyegen együtt megjelenni. Hazánkban akkor válik valaki profi zsokévá, ha negyven versenyt megnyer, én eddig 28 futamon győztem. Bízom benne, hogy ebben az évben elérem ezt a szintet - mesélte Bihari