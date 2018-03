Bevállalná? Extrém szemöldöktrend indult világhódító útjára - fotók

Hajat festeni manapság túl unalmas, így kísérleteztek már neonkékre- és fanszőrrel is, most pedig a legújabb őrültség látott napvilágot: a rikítórózsaszínre festett szemöldök -A londoni divathéten ugyanis DJ Simi és Haze Khadra testvérpáros döntött úgy, hogy kipróbálnak valami egészen forradalmi ötletet és extrém, rikító színekre festik szemöldöküket - pontosabban a felét.A vélemények az új divatirányzatról nagyon megosztóak, sokan úgy gondolják, hogy szörnyű, ahogy kinéznek vele, míg mások szerint igen is menő.