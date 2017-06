Betegszabadsággal gyászolják a fiatal finnek a halott macskájukat

A Finn Akadémia és a Munkavédelmi Intézet kutatásának eredményeiről pénteken számolt be a helyi média.



Anna Koukkanan, a kutatás egyik résztvevője az intézet holnapján írta, hogy a fiatal munkavállalók akár egy szakítás vagy egy háziállat halála miatt is kivesznek betegszabadságot.



"A hosszú ideje gyógyító orvosok szerint az 1970-es években elképzelhetetlen lett volna, hogy valaki beteget jelentett volna a háziállata halála miatt" - mondta Koukkanan.



A kutató szerint a változás jól türközi azt, ahogy a fiatal alkalmazottak a munkához viszonyulnak.



"Nagyobbak az igényeik a munkával és a munkahelyi elégedettséggel kapcsolatban" - tette hozzá.



Másfelől azonban hajlamosabbak arra, hogy szakemberhez forduljanak a lelki gondjaikkal, mielőtt a probléma komolyra fordul.



"Ez kedvező változás, ám új igényeket vet fel a munkaadókkal szemben" - jegyezte meg Koukkanan.



Finnországban a munkavállaló általában maga dönti el, hogy egy - vagy akár három nap - betegszabadságra megy, az üzemorvosi igazolást elég később is beszerezni.