Beszéljünk egy kényes területről

„Elsősorban az édesanyák feladata az, hogy megtanítsák gyermekeiknek a tisztálkodás alapjait, különös figyelmet fordítva a nemiszervek környékére, ha azonban bármiben is elbizonytalanodnak, bátran kérjenek segítséget a védőnőtől, a gyermekorvostól vagy a nőgyógyásztól"

Intim tájékon észlelt diszkomfort esetén a termék alkalmazását hagyjuk abba, amennyiben az előbb említett panaszok, a viszketés, az irritáció nem múlnak, esetleg fájdalom lépne fel, vagy bővebb kellemetlen szagú és színű hüvelyi folyás jelentkezne, kérjük kezelőorvosunk segítségét

A nők ápoltságához hozzátartozik az intim területek tisztán tartása is. Bár a hüvely öntisztuló tulajdonsággal bír, a külső nemiszervet szükséges naponta legalább egyszer megmosni. De miként használjuk az intimmosakodókat, melyiket válasszuk, és honnan tudjuk, hogy nem megfelelő termékre esett a választásunk? A Neutromed szakértője segít eligazodni.Fontos, hogy az intimhigiénia már kisgyermekkortól szerves részét képezze a mindennapoknak. A hüvely anatómiailag is a fertőzés lehetőségének kitett terület, hiszen a vagina és a végbélnyílás közel helyezkednek el egymáshoz. A bélben található baktériumok a hüvelybe jutva panaszokat okozhatnak, ezért fontos hogy a WC-papírt mindig hüvelytől távolodva használjuk a flóra felborulása, valamint a súlyos nőgyógyászati szövődmények megelőzése céljából.– hívja fel a figyelmet Dr. SupákDorina szülész-nőgyógyász klinikai orvos.„Amennyiben a hüvelybe kerül, megboríthatja annak egyensúlyát, melynek következtében a Lactobacillusok száma csökkenhet, a fertőzésveszély pedig ezzel párhuzamosan nőhet" – emeli ki a Neutromed szakértője.Az intimmosakodók használata nagyon egyszerű. Nincs más dolgunk, mint egy keveset a tenyerünkre tenni, felhabosítani, majd használat után az intim területeket folyó vízzel alaposan leöblíteni. Napi egyszeri használat ajánlott, de amennyiben lehetőség van rá, érdemes székletürítést követően is langyos vízzel tisztálkodni., kerüljük a mosakodók napi egy-kettőnél több alkalommal történő használatát és az irrigálást, vagyis a hüvely átöblítését is., egyszerűen csak jól érezzük magunkat a bőrünkben.– hívja fel a figyelmet Dr. Supák Dorina, a Neutromed szakértője.Az intim területek kortól és hormonszinttől függően 3,5-5,5 közötti pH-értékkel rendelkeznek. Kémhatásuk azonban könnyen felborulhat például sportolás, stressz, terhesség, menstruáció vagy menopauza esetén. A Neutromed termékei figyelembe veszik a hormonális változások okozta pH-értékek eltérését, ezáltal kínálva megoldást a különböző életszakaszban járó nők számára a belső egyensúly megtartásához. Az intim mosakodók között megtalálható az érzékeny bőr számára kifejlesztett gél mellett frissítő, hidratáló hatású, valamint szappan- és színezékektől mentes változat is.