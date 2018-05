Beszakadt a színpad: két métert zuhant a szexi énekesnő - videó

Mintegy két méteres magasságból zuhant le Inna, az egyik legismertebb román énekesnő isztambuli koncertjén szombat este -Az esetről videó is készült. A felvételről nem derül ki egyértelműen, hogy a táncolva ugráló 31 éves énekesnő saját hibájából következett-e be a baleset, vagy a színpad szakadt be a mozgalmas előadás miatt.A hirtelen ijedtség pár perc múlva szétoszlott, ugyanis Inna lábra állt, sőt a mikrofont megragadva folytatta a koncertet.Innát az előadás után kórházba vitték. Később saját Instagramján posztolt képet kórházi ágyáról, a mellékelt szöveg szerint jól van, készen áll arra, hogy vasárnap este Ankarában a közönség elé lépjen.