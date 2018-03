Bertrand Cantat lemondta fellépéseit a nyári fesztiválokon

A március eleje óta ismét turnézó 54 éves énekes Facebook-oldalán jelentette be, hogy úgy döntött, törli minden fesztiválfellépését, hogy "véget vessen a vitáknak és a szervezőkre nehezedő nyomásnak". Hangsúlyozta, hogy letöltötte büntetését, nem élvez privilégiumokat, és másokhoz hasonlóan neki is joga van a társadalomba való beilleszkedésre.



Először a Saint-Nazaire-i, július végére tervezett Les Escales fesztivál törölte Cantat fellépését, majd az Ardeche Aluna fesztivál húzta ki programjából a zenész június 14-ére tervezett koncertjét, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy "látogatók és szponzorok" mondják le miatta részvételüket a rendezvényen.



Február végén indult, első szólóalbumát (Amor Fati) népszerűsítő turnéja hírére heves tiltakozás kezdődött az énekes zeneipari visszatérése ellen, már több mint 70 ezren írták alá az online petíciót, mely szerint "aki Bertrand Cantat-t a rivaldafénybe állítja, az banalizálja és hallgatólagosan jóváhagyja a nők elleni erőszakot".



Tiltakozott Cantat szerepeltetése ellen az áldozat édesanyja, Nadine Trintignant is, aki "szégyenletesnek, arcátlannak és gyomorforgatónak" nevezte lánya gyilkosának visszatérését a színpadra.



Közösségi oldalán az énekes jelezte, hogy március 1-jén indult saját turnéját megtartja, benne a turné két utolsó koncertjét is május végén a párizsi Olympia színpadán.



Cantat-t, aki az 1980-as években alapított Noir Désir nevű zenekarával hosszú időn át volt a francia rock vezető alakja, 2003 júliusában erősen ittasan egy litvániai hotelben veszekedés közben megölte barátnőjét, Marie Trintignant színésznőt. 2004-ben nyolc évre ítélték, a börtönbüntetésből 2007-ben jó magaviselet miatt szabadon engedték.