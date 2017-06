Berlintől Tokióig, Arany János és A Pogány Madonna a közmédia hétvégi műsorán

Szombaton délelőtt fél 10-kor vetíti a Duna, hogy mi lesz az eredménye egy különleges kísérletnek a Drágám, a kölykök összementek! című amerikai vígjátékban.



Délután is színes programmal várja nézőit a közszolgálat audiovizuális zászlóshajója. A Távol-Kelet - Berlintől Tokióig című német útifilm-sorozat második része 12.50-től látható a képernyőn. Aki pedig igazi magyar akció-vígjátékra vágyik, az megtekintheti az este fél 8-kor kezdődő Pogány Madonnát.



A Petőfi TV MR2 Akusztik koncertfilmjében 22.40-től az Ivan & The Parazol szerepel. Ezt követően 0.15-től az Akvárium Stage Pass-ben a Vad Fruttik Strand fesztiválon adott koncertje nézhető vissza.



Az M3 is tartogat érdekességeket a hétvégére. Negyed 12-től Hegedűs Géza műsorában Arany János Toldi című műve lesz látható, 17.15-kor pedig a bábfilmek kedvelőit várják a képernyők elé, amikor a Mazsola című film varázsol igazi nosztalgiahangulatot az otthonokba.



Az M5 kultúra A boldogok szobrásza címmel vetít magyar dokumentumfilmet este háromnegyed 8-tól. A műsorban Kós András szobrászművész életével és pályájával ismerkedhetnek meg a nézők.



Vasárnap a zenés és kalandfilmek kedvelőinek kínál kikapcsolódást az M3. Délután fél 3-tól Illa berek!, 15.05-től Szerelmek biciklisták címmel látható filmalkotás a képernyőn.



Az életrajzi drámák kedvelőinek 21.05-től ajánlja az M5 A komornyik című filmet. Az M2 Grimm meséiből mazsoláz: 15.40-től A császár új ruhája című családi film várja a nézőket. A Petőfi TV a 21.05-től kezdődő Filmklubban a Rózsaszín sajt című magyar-francia vígjátékot vetíti.