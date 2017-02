Benzinkúti dolgozó lett az egykori kóbor ebből

Negao nemrég még magányosan járta azt a brazíliai építési területet, ahol Sabrina Plannerer és párja rátaláltak – a nő és társa akkoriban kapták meg egy Shell kút kialakításához és megnyitásához szükséges engedélyeiket. A kutyust örökbe fogadták, és úgy gondozták, mintha mindig is az övéké lett volna. Sőt, mivel nem akarták, hogy Negao unatkozzon, úgy döntöttek, munkát is adnak neki az új benzinkúton - írja az Offline De milyen munkát tud egy kutya ellátni? Ezt is remekül kitalálták: ő az, aki üdvözli a tankolni igyekvőket, pacsit ad nekik, meg ilyenek. A vevők imádják, sokan hoznak neki ajándékokat és játékokat, Negao pedig már haza sem jár gazdáival – annyira megszerette a munkahelyét, hogy mindig ott alszik. Ha Brazíliában jár, ön is találkozhat vele egy Mogi das Cruzes nevű városka benzinkútján.