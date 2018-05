Ben Kingsley alakítja Dalít egy új életrajzi filmben

Ben Kingsley alakítja Salvador Dalí katalán szürrealista festőművészt a kanadai rendező, Mary Harron készülő életrajzi filmjében.



A 73 éves Oscar-díjas Kingsley a dealdline.com szerdai beszámolója szerint novembertől forgatja Kanadában és Spanyolországban a Dali Land című produkciót.



Az életrajz a művész festői pályafutását és magánéletét is ábrázolja. A filmben szerepel majd orosz felesége, Gala, aki múzsája és menedzsere volt, és egyúttal anyafiguraként tekintett rá. Az asszonyt a 62 éves brit színésznő, Lesley Manville játssza, akit idén a Fantomszálban nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelöltek.



Dalí 1989-ben, 84 évesen hunyt el szülőhelyén, Figueresben. Már nyolcéves korától festett, és 15 évesen rendezték műveiből az első kiállítást szülővárosában. Művészi pályafutása során több mint 1500 festményt és számos szobrot alkotott, de balettlibrettót is írt és sok könyvhöz készített illusztrációt.



Mary Haron filmje 1973-ban játszódik Spanyolországban és New Yorkban, és Dalí fiatal asszisztensének (Frank Dillane) nézőpontjából meséli el egy kiállítás születésének történetét a Dalí környezetében zajló intrikákkal és személyes drámákkal együtt.