Bemutatták az új Nokia telefonokat, köztük az új 3310-est is - fotók

Minden bemutatott telefon elérhető lesz egy SIM kártyás és két SIM kártyás változatban is.



Az árak globális becsült kiskereskedelmi árak, amelyek országonként eltérőek lehetnek a helyi adók, illetékek és valuta árfolyamok szerint.



Minden termék várhatóan 2017 második negyedévétől lesz elérhető Ázsiában és a csendes-óceáni térségben, Indiában, a Közel-Keleten, Afrikában és Európában egyaránt.

Az HMD Global bemutatta a Nokia okostelefonok új generációját, amely az egész készülékcsaládra jellemző új dizájnt, kiemelkedő minőséget és magasfokú felhasználói élményt kínál. A régóta várt, globális termékportfólióban három új okostelefon található: a nagy teljesítménnyel, masszív és prémium kialakítással, valamint magával ragadó szórakozási funkciókkal rendelkező, új Nokia 6, a kézbe tökéletesen illeszkedő, elegáns Nokia 5, és a Nokia 3, amely kedvező áron kiemelkedő minőséget nyújt. Az új Nokia okostelefonok mindegyike Android™ Nougat rendszert futtat és naprakész, egyszerű és biztonságos használatot garantál, valamint elérhetővé válik a készülékeken a Google Asszisztens. Egy modern klasszikus, a legendás Nokia 3310 újjászületve, dizájnját tekintve egy korszerű változtatással kiegészülve tér vissza.A most bejelentett termékcsalád azt a szemléletet tükrözi, amely szerint nem csak a felsőkategóriás készülékek esetében kell hozzáférést biztosítani a kiváló minőségű megoldásokhoz, hanem minden fogyasztó számára elérhetővé kell tenni azokat. A gondos kialakítás mellett, amely a hangsúlyt arra helyezi, hogy minden szinten tovább fejlessze az okostelefon élményt, a műszaki alkatrészeket nagy odafigyeléssel tervezték és integrálták a telefonok kialakításakor, hogy a felhasználók a mindennapi életben a lehető legjobban kihasználhassák a készülékek előnyeit. A Nokia telefonok fémjelezte minőségen, egyszerűségen és megbízhatóságon alapuló örökségből merítve, a termékcsalád a rajongók új generációjának készült.A teljes Android rendszer biztosításával a felhasználók egy egyszerű, letisztult és megbízható élményt kapnak. A legújabb Google szolgáltatásokkal csakúgy, mint a havi biztonsági frissítésekkel, a Nokia okostelefonok naprakészek, biztonságosak és megbízhatóság jellemzi őket. Az új Nokia készülékek a Google legújabb megoldásával, a Google Asszisztenssel is rendelkeznek, ami tovább növeli az Android felhasználói élményt. Együttműködésünknek köszönhetően a Google Asszisztens integrált, ami lehetővé teszi az egyszerű párbeszédet vele a Nokia okostelefonokon.Emellett a világhírű játék, a Snake ismét megdobogtatja majd az emberek szívét, hiszen egy új verziója a Messengerben lesz elérhető a Facebook Instant Games keresztplatform megoldás részeként. Az új, ingyenes Snake-et úgy fejlesztették ki, hogy akár a baráti társaságokkal együtt is lehessen játszani, így még többen lelik majd örömüket benne, mint korábban.A Mobile World Congress előtt bejelentett új, Android operációs rendszert futtató Nokia okostelefonok a következők:– a szakértelmet és a jellegzetes dizájnt a magával ragadó hangzással és az élénk, színes, 5.5" méretű full HD kijelzővel ötvöző Nokia 6 valódi prémium okostelefon élményt nyújt. A Nokia 6 unibody készülékházát egy darab, 6000-es sorozatú alumíniumból alakították ki. Az intelligens audio erősítővel és a két hangszóróval a felhasználók megtapasztalhatják a mélyebb basszus és a páratlan tisztaságú hangzás élményét, amihez a Dolby Atmos® technológia is hozzájárul. Az új modellek négy színárnyalatban – ezüst, acélkék, vörösréz színekben, valamint matt feketében – lesznek kaphatóak, kiskereskedelmi áruk várhatóan 229 euro lesz.– a Nokia 6 termékportfólió bejelentése alkalmából mutatták be a Nokia 6 Arte Black Limited Edition készüléket. A 64GB belső memóriának és a 4GB RAM-nak köszönhetően ez a különleges modell a Nokia 6 készülékcsalád legjobb tulajdonságait egyesíti egy lenyűgöző, magasfényű fekete kiszerelésben. Kiskereskedelmi ára várhatóan 299 euro lesz.– egy vékony és kompakt okostelefon, amely tökéletesen illik a kézbe. A Nokia 5 egy darabból álló, 6000-es sorozatú alumíniumból precízen kialakított készülékháza nagyszerűen illeszkedik az igényesen megformált Corning® Gorilla® Glass laminált, 5.2" méretű IPS HD kijelzőjéhez. A Qualcomm® Snapdragon™ 430 mobil platformmal és a Qualcomm® Adreno 505 grafikus vezérlővel rendelkező Nokia 5 a részletekre is kiterjedő, megbízható működést és felsőkategóriás készülékekre jellemző minőséget garantál minden felhasználónak. A készülék négy színárnyalatban – ezüst, acélkék és vörösréz színben, valamint matt feketében – lesz elérhető, várhatóan 189 eurós kiskereskedelmi áron.– egy lenyűgöző, új okostelefon, amely kiemelkedő élményt és valódi értéket kínál. Az egy darabból álló alumíniumból igényesen megmunkált készülékházzal, a finoman formázott Corning® Gorilla® Glass laminált, 5" méretű kijelzővel és a tökéletesen illeszkedő 8MP-es, széles rekesznyílású kamerákkal (előlapi és hátlapi) a Nokia 3 valódi prémium minőségű okostelefon élményt nyújt kompakt és elegáns formában. A készülék négy színárnyalatban – ezüstfehér, acélkék és rézfehér színekben, valamint matt feketében – lesz elérhető világszerte, várhatóan 139 eurós kiskereskedelmi áron.– egy modern klasszikus újjászületése. Vékony, könnyű és hihetetlenül tartós. A valaha volt egyik legkeresettebb mobiltelefon, a Nokia 3310 egy újszerű csavarral kerül ismét piacra. A készülék 22 órás beszélgetési idővel és akár egy hónapos készenléti idővel büszkélkedik. A Nokia 3310 mobiltelefont friss, színes, korszerű dizájnja teszi újra vonzóvá. A telefon négy jellegzetes színben – fényes élénkpiros és sárga, valamint matt sötétkék és szürke – lesz elérhető. A Nokia 3310 kiskereskedelmi ára világszerte várhatóan 49 euró lesz.– a Nokia tartozékok kínálatát is bemutatták, amely hűen követi az ikonikus dizájn-filozófiát. A Nokia tartozékportfólió számos fejhallgatót, hordozható és Bluetooth hangszórót, autós töltőt, telefontokokat és kijelzővédőket tartalmaz.