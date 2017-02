Bemutatta új műsorait a TV2 Csoport

Számos hazai gyártású új műsorral és országos televízió premierrel jelentkezik idén a TV2 Csoport, amely minden eddiginél magasabb közönségarányt ért el már januárban is teljes napon, a kereskedelmileg fontos 18-59-es célcsoportban. Még soha nem indult ilyen éles versennyel az év a TV2 Csoport és legnagyobb konkurense között.



A tavaszi szezont február 27-től megújult struktúrával kezdi a TV2. Hétfőtől péntekig a Tények előtt egy vadonatúj magazinműsor, a Ripost hozza a legfrissebb sztárhíreket. Az 50 milliós játszmát követő idősávban minden hétköznap este új tartalommal várja nézőit a csatorna.



Hétfőn a forrongó érzelmeké, a heves ellentéteké és a békülni vágyóké lesz a főszerep, a TV2 izgalmas szociális kísérletében. Az Egymás szemében című sajátgyártású formátumban a műsorvezető Jakupcsek Gabriella lesz, aki a konfliktuskezelés folyamatában mediátori szerepet is betölt majd.



Kedden országos tévépremierrel jön a Született szobalányok, az Eva Longoria és a Született feleségek alkotói által jegyzett amerikai sikersorozat. Érkeznek az álmodozó, szívdöglesztő, szókimondó háztartási alkalmazottak, az új házak talpraesett üdvöskéi, akik nélkül az élet csupa unalom lenne.



Szerdán a sztárok gyerekei kerülnek reflektorfénybe. Ördög Nóra műsorvezetésével jön a Vigyázat, gyerekkel vagyok! A hazai hírességek gyermekükkel karöltve küzdenek meg egymással, miközben néhány vicces családi történet is napvilágot lát, lerántva a leplet a sztárok magánéletéről.



Csütörtökön megnyitja aktáit a Detektív Bt. - A nyomozócsalád. Bátorfiékat számos ügyfél, sokféle zűrös üggyel keresi fel, és ők igyekeznek mindet a lehető leghamarabb felderíteni, legyen szó megcsalásról, zsarolásról, zaklatásról, vagy pitiáner átverésről.



Pénteken a családi filmek szerelmeseié a terep a TV2-n. Képernyőre kerül többek között a Turbó, a Croodék, az Így neveld a sárkányodat és a Rió két-két része.

A török sorozatok rajongóinak hamarosan érkezik A szultána második évada, de premier epizódokkal folytatódik a Megtört szívek és a nemrég indult Fatmagül is.



Új formátumokra azonban a tavaszi struktúra premierje után is számíthatnak a nézők. Hamarosan érkezikTill Attila műsorvezetésével az Annyit ésszel, mint erővel, a game-show, ahol a játékosok együtt, de egymás ellen is játszanak, és ahol éppúgy szükség van a fizikai erejükre, mint a tudásukra.



Már javában keresi a TV2 a Séfek séfét. A vadonatúj gasztro-tehetségkutatóban profik és kezdők egyaránt indulhatnak a tíz millió forintos fődíjért, és az egyik legnevesebb nemzetközi séf iskola ösztöndíjáért. A Séfek séfében nem lesz hiány ízekben, és érzelmekben sem.



Jön a Szerelem első csókra, ami szintén a szociális kísérletek műfajába tartozik. A merész jelentkezőkvakon, egy csók alapján próbálják kideríteni, ki is lehet az igazi, amihez csak egy minimális családi vagy baráti segítséget kapnak.



A tavalyi év legnézettebb szórakoztató műsora, A Nagy Duett is új évaddal tér vissza. A showban ezúttal is profi énekesek és a dalolással eddig legfeljebb a fürdőszobában próbálkozó sztárok állnak együtt színpadra, hogy a zsűri mellett a közönséget is lenyűgözzék.



2017-ben igazi harcosok születnek a TV2 képernyőjén, hiszen jön a világ egyik legkeményebb kihívása. Mától várja a jelentkezőket a csatorna új szuper-produkciója, a NINJA WARRIOR Hungary, a harcosok viadala.



Ninja Warrior jelentkezz



Bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, van benne elég erő, akarat, kitartás, hogy legyőzze a NINJA WARRIOR Hungary elképesztő akadályait. Ebben a versenyben a játékosoknak mindenre szükségük lesz, amit a testüktud, és arra is, amiről nem is sejtették, hogy bennük lakik.



A TV2 Csoport kábelcsatornái is számos premiert tartogatnak.

A SuperTV2-n Kasza Tibor vezetésével jön a Pénzt, vagy éveket! című saját gyártású műsor. A tíz millió forintos fődíjért sztár párosok játszanak, akiknek semmi más feladatuk nincs, mint kitalálni az eléjük állított civil játékosok életkorát. Feladatuk elsőre egyszerűnek tűnik, de garantáltan nem lesz az. Folytatódik aJóban Rosszban, és új részekkel - új szereplőkkel jelentkezik az Édes Élet, de országos filmpremierekben sem lesz hiány – többek között jön a Csábítunk és védünk, a Szerelem angolosan és a Mission Impossible: Titkos Nemzet.



A minőségi szórakoztatást olyan sorozatok garantálják majd a Prime kínálatában, mint a hazánkban most bemutatkozó The Originals – A sötétség kora. Továbbra is az ikonikus Gotham-karakterek eredettörténetének homályos részleteit boncolgatja majd a Gotham második évada, a Hawaii Five-0 elit nyomozócsoportja is újra akcióba lendül, valamint Magyarországon eddig nem látott részekkel érkezik aGrace Klinika tizedik szériája. A legnagyobb durranás azonban, hogy csatornán lesz látható a népszerűPrison Break várva várt folytatása.



A blockbuster filmek csatornája, a Mozi+ idén tavasszal is olyan országos premierekkel készül, mint aTerminator: Genisys, A 657-es járat.



A TV2 Csoport férfias szórakozást kínáló csatornáján, a Spíler TV-n már javában dübörög az angol első osztály focimérkőzéseivel a Premier League, és a jégkorong legnagyobbjaival az NHL legújabb szezonja. Tavasszal pedig a motorsport szerelmesei örülhetnek, számos exkluzív tartalommal jelentkezik a csatorna. A Sport&Events Management Kft, - Stefano Favaro tanácsára, aki felismerte az együttműködésekben rejlő lehetőségeket, - megvásárolta a SUPERBIKE világbajnokság, az RX világbajnokság, a Salakmotorvilágbajnokság és világkupa és a Supercars televíziós közvetítési jogait a 2017-es évtől kezdődően, továbbá a Spíler TV-n kiemelten kerülnek közvetítésre a MotoGP futamai élőben Talmácsi Gábor és Mezei Dániel párosával.



A FEM3-on folytatódik népszerű délelőtti magazinműsor, a FEM3 Café, Várkonyi Andrea és állandó beszélgetőpartnerei továbbra is láthatóak a Micsoda Nők!-ben, és a sztárok legpikánsabb titkai sem maradnak rejtve Orosz Barbara előtt, hiszen új részekkel folytatódik a Hálószobatitkok.



A Chili TV-re a saját gyártású tartalmak, a Kézzel írott receptek és az Ízes Élet Négykezes mellett számos nemzetközi formátum is érkezik. A legkisebbek is megmutatják főzőtudományukat az angol Mesterszakács Junior-ban, de jön a BBC népszerű sorozata, a Sütimester is.



A romantikus műfajok kedvelőinek eddig nem látott sorozatokkal kedveskedik az Izaura TV. Két újdonsággal is bővült a csatorna kínálata: egy német telenovellával, az Alisa-val, illetve a történelmi ihletésű, orosz sikerszériával, a Katalin cárnővel. Emellett olyan korábbi nagysikerű sorozatok folytatódnak, mint a Kuzey Güney, A fekete özvegy vagy a Vad angyal.



A legkisebbek szórakoztatására ismét megannyi mesés kedvenccel készül a TV2 Csoport gyerekcsatornája, aKiwi TV. A Hupikék Törpikék Magyarországon eddig nem látott részekkel folytatódik, és jön aZűrgombócok második évada is. Továbbá olyan ismert címek is színesítik a kínálatot, mint a Harisnyás Pippi, a Maja, a méhecske, a Flipper és Lopaka, vagy a Blinky Bill kalandjai.



A Humor+ csatornán országos premierként negyedik szériájával folytatódik Az ítélet: család, valamint kilencedik és tizedik évadával debütál az Amerikai fater, de továbbra is próbára teszik a nevetőizmokat azEmber vs. légy vagy a Kapsz egy fülest epizódjai is.



A Zenebutik 2017-ben is elhozza a sokszínű zenei műfajok legjavát, legyen szó rock, a soul, pop vagy éppen szórakoztató kedvencekről.