Bemutatta John Lennon ellopott naplóit a német rendőrség

Lennon 1975-ös, 1979-es és 1980-as naplói mellett jegyzeteket, egy koncertfelvételt tartalmazó hanglemezt, egy 1951-es iskolai füzetet és egy cigarettatárcát is bemutatott a rendőrség. 86 tárgyat júliusban egy fizetésképtelenné vált berlini aukciósházban fedeztek fel, a további nyomozások soránegy feltételezett orgazda gépkocsijába rejtve.Yoko Ono, John Lennon özvegye a New York-i német konzulátuson fotók alapján több tárgyat is azonosított.A feltételezett elkövető egy férfi, aki 1995 és 2006 között sofőrként dolgozott Yoko Onónak. 2007-ben 60 nap börtönre ítélték, mert titokban fotókat készített a képzőművész otthonában. A férfi jelenleg Törökországban él, és három éve megpróbálta a lopott holmit orgazda révén eladni Berlinben.