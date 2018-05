Behajtott a futóversenyre kocsival, és még neki állt feljebb - videó

Először egy férfi próbálta megállítani őt, de a nő mintha észre se venné a kocsija előtt álló embert, csak gurult előre, igaz szépen lassan tette mindezt. Miután a bátor férfi nem járt sikerrel, többen is elállták az autó útját, így az idős asszonynak nem maradt más választása, mint rálépni a fékre - írja a borsonline.hu Miután kérdőre vonták, hogy miért hajtott be az útra, pedig feltűnően ki van írva, hogy tilos, ráadásul meg is sebesíthetett volna valakit, azt felelte: nem talált másik utat és különben sem ment olyan gyorsan hogy bajt okozzon.Amikor a rendőrök a helyszínre értek és közölték a hölggyel, hogy ha már bejött a lezárt utcába, akkor legyen szíves ott is maradni, amíg a verseny véget nem ér ismét kiabálni kezdett. A nő magatartása szinte mindenkit felháborított. Egy szemtanú elmondása szerint az asszony csak azon mérgelődött, hogy el fog késni a munkából és egyáltalán nem érdekelte, hogy veszélyeztet másokat.– Nem értem, miért gondolják néhányan, hogy a törvény rájuk nem vonatkozik – mondta az esetről David King a futóverseny szervezője a Metro nak.