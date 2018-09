Bécs megcáfolja, hogy véget ért a fesztiválszezon

Magyar előadók is bemutatkoznak az osztrák közönségnek Bécsben, a Waves Vienna fesztiválon 2018. szeptember 27-29. között. A rendezvény már számos zenekarnak jelentett ugródeszkát. Három nap, száz együttes, kilenc színpad és rengeteg jó zene.



Noha a nagy nyári szabadtéri fesztiválok ideje lejárt, az osztrák főváros a hűvös idő beköszöntével sem marad zenei fesztivál nélkül: 2018. szeptember 27-29. között ad otthont ugyanis a Waves Vienna-nak. A fesztiváligazgató, Thomas Heher által csak "ugródeszka-fesztiválként" emlegetett rendezvény, amelyre mintegy 15 ezer érdeklődőt várnak a világ minden részéről, már számos zenekart indított el a hőn áhított világhír útján.



A könnyűzene számos műfaját felvonultató fesztiválon – alternatív és elektronikus zene, hip hop, rock és klubzene – 19 ország száz ismert és kevésbé ismert előadója lép fel, köztük a svéd énekes és rapper Neneh Cherry, a brit The Go!, a portugál Rodrigo Leao, a bécsi Mile me Deaf és a belga újonc, WWWater. Magyarországot a svéd-magyar dalszerző, Antonia Vai, a Fran Palermo és a szobakoncertekkel kezdő Mörk képviseli.



A fesztivál fő helyszíne a Wiener WUK és környéke, a programot konferencia és workshop egészíti ki. Ezeken olyan kérdések kerülnek szóba mint a zenei és rádiós blogok szerepe, a fiatal zenészek karrierépítése vagy a zenei karrier és a családi élet összeegyeztethetősége.