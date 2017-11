Beatrix Potter legendás hőse tavasszal érkezik a mozikba - Videó

Nyúl Péter és barátai a digitális animáció formájában kelnek életre, és az élő szereplős figurákkal együttműködve egy nagyon friss, nagyon mai és nagyon vicces verzióban idézik meg a több mit száz éves történetet.Szeptemberben már betekintést kaphattunk a filmbe, és most egy újabb előzetessel jött ki a Sony.Nyúl Péter és barátainak története eddig 80 millió példányban, 30 nyelven jelent meg. Azóta minden létező formában feldolgozták, készült belőle rajzfilmsorozat, balett és színdarab is. 2018. tavaszán pedig megérkezik az amerikai mozikba.A filmet Will Gluck rendezi, akinek a Könnyű nőcskét és a Barátság extrákkalt köszönhetjük. Így már az sem nagy meglepetés, hogy Nyúl Péter mostani verziója egy bulizós dumagép, és nem egy szende kis nyulacska.

Eredeti hangok: James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki.Szereplők: Domhnall Gleeson, Rose Byrne.Operatőr: Peter Menzes Jr.Zene: Dominic Lewis.Látvány: Roger Ford.Írta: Beatrix Potter, Will Gluck, Rob Lieber.Rendezte: Will GluckA filmben Domhnaall Gleeson játssza Nyúl Péter lakótársát, aki kifejezetten szenved a nyúl vad házibulijaitól.