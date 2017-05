Baukó Évának Alekosz nélkül minden jobb

A jelek szerint Alekosz azóta számkivetett lett, Baukó Éva viszont teljesen kivirult. Pikáns fotósorozat készült róla, vannak tévés felkérései, és jöhet a családalapítás is - írja a BorsOnline – Két hónap alatt öt kilótól szabadultam meg. A párommal van egy pici mosolyszünet, lekopogom, megoldjuk – mondta a Borsnak Éva. – Ezt a fotózást régóta terveztük, de az Édes élet miatt nem volt rá időm. Amióta viszont nincs Alekosz, csak pozitív dolgok történtek velem. Edzeni is elkezdtem, most keresek egy profi edzőt. A fenekemmel nem vagyok megelégedve, nagyon lapos. Egyébként meg már csak férjre és gyerekre vágyom.