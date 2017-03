Baukó Éva bocsánatkérést követel Alekosztól - Videó

Már voltak olyan hozzászólások, hogy az egész Alekosz és Baukó Éva történet csak egy műbalhé, egy kis reklám az Édes életnek. Talán mi is szkeptikusak voltunk, de meghallgatva Évát, már más a helyzet - írja a Nők Lapja Café Hogy ne ugorjunk egyből a végére, gyorsan mutatjuk, hogyan is kezdődött az egész.1. Alekosz a Facebookjára kiírta:„50.000-forint. Ennyibe kerül Baukó Éva Barátsága.Árulását, nagy csalódással és csalódottsággal fogadtam el, amelyet még csak nem is ő maga közölt velem, hanem az Édes Élet szerkesztőire bízta azt. Éva, nélkülem óhajtja tovább folytatni a szappanoperát, hátat fordítva ezzel a barátságunknak, eldobva, semmibe véve az elmúlt éveket.Csalódtam benned. Erre, nem számítottam."2. A hozzászólók szerint Éva hátba támadta Alekoszt, aki felemelte, és teret adott neki a reflektorfényben.3. Éva videóüzenetben válaszolt a nyilvános posztra, azért is, mert Alekosz letiltotta őt Facebookon, így nem tudott neki üzenetet sem küldeni.