Batman-jellel emlékeztek Adam Westre

Több száz ember gyűlt össze csütörtök este Los Angeles belvárosában, hogy leróják kegyeletüket a múlt héten elhunyt színész, Adam West előtt. A megemlékezés legfontosabb momentuma az volt, amikor a Batman-jelet felvetítették a városháza falára.

Bat-Signal on Los Angeles City Hall. Very neat. We ❤️ you, Adam West. �� via @ABC7 #Batman