Bangó Margit: ˝Megláttak, és sírva fakadtak örömükben˝

Az "Egy falat szeretet" című jótékonysági riport-műsorban a Sláger TV műsorvezetői ismert zenészeket, a csatorna sztárjait kísérik el a legszegényebb településeken élő családokhoz, hogy együtt segítsenek a rászorulókon. A kezdeményezés négy évvel ezelőtt karácsonykor indult, és Nagy Zsolt Leo tavaly óta húsvétkor is nyakába veszi az országot. Idén Pordán Petra is csatlakozott hozzá.



Leo most Bangó Margitot, Vastag Csabát és Tomit, illetve Kefirt kísérte, míg Pordán Petra Kökény Attilával vett részt a jótékonykodásban. Petra és az énekes is többször meghatódott, különösen megérintették őket a személyes találkozások.



– Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek ebben a műsorban. Tündéri emberekkel találkoztunk, akik nem panaszkodtak helyzetük miatt, és nagyon örültek az adományoknak. Vittünk nekik felvágottat, párnákat, paplant és édességet is. Attilát is érzékenyen érintette, hogy ilyen közelről láthat emberi sorsokat. Meghatotta az embereket a segítség, miközben beengedtek az otthonukba. Az egyik édesanya rendkívüli módon örült Attilának, hiszen ő a kedvenc énekese, és tőle is kért egy számot, amelyet majd a műsorban hallhatnak a nézők is – mesélte Petra.



Kefir is nagyon fontosnak érezte, hogy ellátogasson a családokhoz és, hogy mosolyt csaljon vendéglátói arcára.



– Jól esett, amikor beléptem valahova, egyből megismertek és autogrammot is kértek tőlem! – kezdte a zenész. – Több különböző helyzetű családnál jártunk, előfordult olyan is, ahol nagyon nagy volt a nélkülözés. Voltunk egy házaspárnál, akik mindketten zenetanárok, kellemesen elbeszélgettünk velük, hiszen a zene közös nyelvünk. De például látni azt, hogy a mai világban 5 kisgyermek alszik egy szobában…abba azért elég rossz belegondolni – tette hozzá Kefir.



Bangó Margit is elcsukló hangon mesélt a körülményekről, amiket tapasztalt.



– Mindenki nagyon örült nekünk, megláttak és sírva fakadtak. Nem hitték el, hogy Bangó Margit ott van velük és öleli őket. Találkoztam egy mindössze 6 éves kislánnyal, akinek édesanyja meghalt, édesapja otthagyta, nagymamája is beteg, és tragikus körülmények között él… de akit a legjobban sajnáltam az egy fiatal anyuka volt, aki még a szülés előtt elvesztette párját. Az ilyen történetek hallatán mindig nehezen tartom vissza a könnyeimet, két napig nem tértem magamhoz most sem, szívfacsaró volt látni mindezt. De ott a helyszínen mindig igyekeztem mosolyt csalni az arcokra és egy kicsit elterelni a figyelmüket a helyzetükről – mesélte Bangó Margit.



Amennyiben kíváncsi a megható pillanatokra, ne hagyja ki az "Egy falat szeretet" húsvéti kiadásait most pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn 14:00-tól a Sláger TV műsorán!