Banánvirágból készül a vegán hal egy most nyíló londoni vendéglőben

A leghíresebb brit étel rajongói azonban nem biztos, hogy ilyen fish and chipsről álmodnak, a sült hal ugyanis nem halból készül, és a rákokat sem a tengerből fogják ki.



A Sutton and Sons vendáglátólánc idén kezdte el kísérleti jelleggel árulni a vegán fish and chipset egyik kelet-londoni üzletében, ám nem számolt a semmilyen állati eredetű terméket nem tartalmazó étel sikerével.



"Gondoltuk, hogy előállunk valami vegánnal, és meglátjuk, miként fogy. Nagyon jó a fogadtatása, ezért egy teljes menüsort készítettünk" - mondta a tulajdonos, Daniel Sutton.



Mivel folyamatosan nagy a kereslet az új menüre, Sutton csütörtökön megnyitja első olyan fish and chips vendéglőjét, amely kizárólag vegán - hús- és tejtermék mentes - ételeket kínál.



A vegán hal banánvirágból készül, amelyet tengeri algában és tengeri köményben marinálnak, hogy halíze legyen, majd bő zsírban megsütik. A vegán rák pedig japán burgonykeményítőből készül.



Sutton szerint egyes vendégek jobban szeretik a vegán menüt, mint a halat, miközben mások úgy vélik, a tőkehal ízét nem lehet felülmúlni.