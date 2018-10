Balsai Mónival való kapcsolatáról vallott Ujj Mészáros Károly

Ujj Mészáros Károly

A napokban mutatták be Ujj Mészáros Károly legújabb filmjét, amely az X - A rendszerből törölve címet viseli. Az alkotás nem a legkönnyebben emészthetőek közé tartozik, hiszen hangulatvilágában egy sötét, drámai krimi jegyei köszönnek vissza. "A skandináv krimik világát idézi a film, amelynek főszereplője Balsai Móni. Anyát alakít a filmben, egy elképesztően összetett karaktert, akinek a pánikbetegséggel is szembe kell néznie" - mondta a vasárnap 20:00-tól hallgató Sláger Témában a rendező, akinek nem ez az első alkotása, amelyben együtt dolgozik a színésznővel."Több, mint tíz éve vagyunk együtt, nemsoká újabb évfordulót ünneplünk majd. Az életben is egy párt alkotunk és a munkában is megtaláltuk a közös hangot. Bízom a tehetségében, mindig is tudtam, hogy milyen elképesztően tehetséges színésznő. Ugyanakkor ő is épp olyan komolyan veszi a munkát, mint én. Mindkét filmre amiben együtt dolgoztunk úgy tekintek, hogy azok nem rólam szólnak, hanem rólunk" - mondta a rendező, aki a napokban kezd dolgozni legújabb munkáján."Az Alvilág című sorozat forgatásai a napokban kezdődnek meg. A központi karakter itt is Balsai Móni lesz, aki ezúttal sokgyermekes családanyát alakít majd, akinek az életére rátelepszik az alvilág. Egy nagyon izgalmas krimi-dráma lesz, mi is nagyon várjuk már" - árulta el Ujj Mészáros Károly a 103.9 Sláger FM-en.