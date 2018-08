Balettozásra adta a fejét Bárdosi Sándor

Nem értem, hogy tudta úgy kifordítani a lábát. Számomra érthetetlen kifejezéseket használt, a füléig lendítette a lábát. Egyből éreztem minden porcikám ezért kértem, hogy mutasson inkább valami pipiskedést vagy osonást ahogy én hívom. Erre Bence helyből ugrott egy hatalmasat"

Bárdosi Sándor szereti feszegetni a határait, ezért folyamatosan új dolgokba vágja a fejszéjét. Legutóbb azt állította, szerinte a repülőgép vezetés kiválóan menne neki. A bizonyításra nem kellett sokat várni, hiszen Besenyei Péter világhírű pilóta elvitte egy körre Bárdosit, akinek a levegőben át is adta az irányítást. Az egykori birkózót igencsak megizzasztotta a feladat, a manőverek pedig felkavarták a gyomrát, így belátta, a repülés nem neki való.Nemrég a balett került a 103.9 Sláger FM műsorvezetőjének célkeresztjébe, amelyről úgy vélte, jól menne neki. Apáti Bence balettművész azonnal szaván is fogta Bárdosit és vállalta, hogy teszteli tudását, cserébe pedig ő is kipróbálja a birkózást. A Sláger Reggel stúdiójában el is kezdte az oktatást a művész, Bárdosi azonban csak kapkodta a fejét.- mondta Bárdosi, aki elhűlve nézte a figurákat, majd ő is mutatott néhány birkózó fogást Apáti Bencének.Csakhogy a balettművész jobb érzékkel közelítette meg ezt a sportot, mint Bárdosi a balettot. Mindez nem véletlen, hiszen némi küzdősport múlttal is rendelkezik a művész. "Boxoltam, K1-eztem, a birkózás valahogy kimaradt, de örülök, hogy kipróbálhattam.Sanyi nem éppen színpadképes, a mozgása jobban hasonlított egy minimum húsz éve nem táncolóéhoz. Lenne még mit gyakorolnia" - árulta el Apáti Bence, akinek szavait csak megerősíteni tudta Bárdosi Sándor.