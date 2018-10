Balesetet szenvedett a Hammond-orgona mezítlábas királynője, Rhoda Scott - Csak jövőre jön Budapestre

"Nagyon sajnálom, hogy ilyen szomorú hírt kell bejelentenem. Megműtöttek, de az orvosok azt mondják, hogy hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy teljesen rendbe jöjjek. Nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudjuk együtt ünnepelni a születésnapomat Veletek, de megerősödök, jobban leszek és amint tudok, eljövök Budapestre 2019-ben, hogy egy elképesztően szuper koncertet adjak Nektek"

Fotó: D. Rebmann

Balesete miatt nem tudja megtartani eredetileg 2018. november 11-re tervezett budapesti koncertjét Rhoda Scott. A Hammond-orgona mezítlábas királynője helyette 2019. április 14-én lép majd fel a Papp László Budapest Sportarénában.Rhoda Scott nemrég balesetet szenvedett és kórházba került, így nem tudja megtartani eredetileg 2018. november 11-re tervezett budapesti koncertjét. Az idén 80. születésnapját ünneplő művésznő az alábbi sorokkal kért elnézést a magyar közönségtől azért, hogy csak jövőre tudnak találkozni vele.- írta Rhoda Scott, aki 2019. április 14-én 18 órától lép majd fel a Papp László Budapest Sportarénában.A megvásárolt jegyek érvényesek az új időpontra vagy visszaválthatóak a vásárlás helyén, a tervezett koncert dátumától számított 30 napig.Rhoda Scott eredeti üzenete:"I’m really sorry to announce this, but unfortunately I had an accident. I was put in the hospital.I had surgery, but the doctors said that I need a longer rest to recover.I’m really sad, that we can’t celebrate together my birthday, but I’ll be strong, I’ll be better and as soon as possible and I’ll come to Budapest in 2019 so we can have an amazing concert together. With Love, Rhoda Scott"